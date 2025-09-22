KYK YURT TİME BAŞVURUSU 2025-2026: KYK Yurt Time başvuruları başladı mı, ne zaman, koşulları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü Yurt-Time Spor Projesi'nin başvuru süreci öğrencilerin gündeminde. Öğrencilere ek gelir sağlamak, spor alışkanlığı kazandırmak ve yurt yönetimine destek olmak amacıyla hayata geçirilen proje için 2025-2026 dönemi başvuruları merakla bekleniyor. Peki, KYK Yurt-Time başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, şartlar neler?
2025-2026 eğitim yılı için Yurt Time 1. Dönem başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl KYK Yurt Time başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 16-20 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sürecine dair yeni bir duyuru yapıldığında detaylar haberimizde yer alacaktır.
KYK Yurt Time başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bölümünün altında yer alan Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu seçeneğinden işlemlerini halletmeleri gerekiyor.
Projeye, resmi kayıtlı olarak GSB yurtlarında barınan birinci sınıfın ikinci dönemi ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor.
Yurt time spor projesi kapsamında gençler idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde yer alacak.
Projeyle haftalık en fazla kırk saat görev alarak harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunan gençler, kamuda staj niteliğinde görev alarak iş hayatına ilk adımı yurdun güvenli ortamında atmış olacak. Her gün beş dakikalık spor egzersizinin ardından göreve başlayan gençler, aynı zamanda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacak.
Bugüne kadar Yurt Time Spor projesine katılan yirmi yedi bin genç üzerinde yapılan saha araştırmalarında gençler, projenin kendilerine günlük spor yapma alışkanlığı, kamuda görev alma tecrübesi, sosyal çevre ve sorumluluk bilinci kazandırdığını, bütçelerini yönetme konusunda katkıda bulunduğunu ifade ederek projeden memnuniyetlerini ifade ediyor.