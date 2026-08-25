KYK YURT ÜCRETLERİ 2026-2027 || GSB ile KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt fiyatları ne kadar, açıklandı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları başladı. Böylece üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılayan KYK yurtlarının yeni dönem ücretleri gündeme geldi. KYK'da oda tipleri 1. tipten 6. tipe kadar sınıflandırılıyor ve yurt ücretleri bu oda türlerine göre farklılık gösteriyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları bugün başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni dönem yurt başvuru tarihlerini duyurdu. KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 Salı saat 10.00'da başladı ve 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
GSB 2026-2027 dönemi KYK yurt ücretlerini henüz açıklamadı. Ancak 2025-2026 dönmeki oda tipi ve fiyat listesi bu şekildedir;
1. tip ve 2. tip yurtlar genellikle 6-8 öğrencilik odalardan oluşuyor. Tip 1-2 KYK yurdunda kalan öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçları karşılanıyor. Bu yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bulunuyor.
3. tip ve 4. tip: KYK yurtlarında oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişebiliyor. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.
5. tip ve 6. tip: KYK yurtları diğer tiplere göre en yüksek yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir ve bu yurtlarda odalar 1, 2 ve 3 kişiliktir. 5 ve 6. tip yurtlarda tuvalet ve banyolar her odada bulunuyor.