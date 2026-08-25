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Giriş Tarihi: 25.08.2026 11:15

KYK YURT ÜCRETLERİ 2026-2027 || GSB ile KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt fiyatları ne kadar, açıklandı mı?

2026-2027 dönemi KYK yurt başvuruları bugün itibariyle alınmaya başladı. Böylece farklı şehirlerde üniversite kazanan öğrenciler, devlet yurtlarında konaklama fırsatı elde edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen yurt ücretleri oda tiplerine göre değişiklik gösteriyor. Peki, "KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL?" İşte, 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip oda fiyatları detayları...

KYK YURT ÜCRETLERİ 2026-2027 || GSB ile KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt fiyatları ne kadar, açıklandı mı?
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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları başladı. Böylece üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılayan KYK yurtlarının yeni dönem ücretleri gündeme geldi. KYK'da oda tipleri 1. tipten 6. tipe kadar sınıflandırılıyor ve yurt ücretleri bu oda türlerine göre farklılık gösteriyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları bugün başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni dönem yurt başvuru tarihlerini duyurdu. KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 Salı saat 10.00'da başladı ve 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

2026-2027 KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yurt ücretleri, oda tipine göre 750 TL ile 1250 TL arasında değişiyordu.

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KYK ODA TİPLERİ VE ÜCRETLERİ

GSB 2026-2027 dönemi KYK yurt ücretlerini henüz açıklamadı. Ancak 2025-2026 dönmeki oda tipi ve fiyat listesi bu şekildedir;

  • 1.tip: 750 TL
  • 2.tip: 850 TL
  • 3.tip: 850 TL
  • 4.tip: 1050 TL
  • 5.tip: 1150 TL
  • 6.tip: 1250 TL

ODA TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

1. tip ve 2. tip yurtlar genellikle 6-8 öğrencilik odalardan oluşuyor. Tip 1-2 KYK yurdunda kalan öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçları karşılanıyor. Bu yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bulunuyor.

3. tip ve 4. tip: KYK yurtlarında oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişebiliyor. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.

5. tip ve 6. tip: KYK yurtları diğer tiplere göre en yüksek yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir ve bu yurtlarda odalar 1, 2 ve 3 kişiliktir. 5 ve 6. tip yurtlarda tuvalet ve banyolar her odada bulunuyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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KYK YURT ÜCRETLERİ 2026-2027 || GSB ile KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt fiyatları ne kadar, açıklandı mı?
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