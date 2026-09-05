KYK YURT ÜCRETLERİ 2026-2027 || GSB ile KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt fiyatları ne kadar oldu?

Üniversite kayıt maratonu tamamlanırken, şehir dışındaki fakülteleri kazanan öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacak KYK yurt süreci ve ücretleri gündeme geldi. Fiziki yapısı, yatak sayısı ve sosyal alanlarına göre 1. tipten 6. tipe kadar kategorize edilen odalar, öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Böylece 2026-2027 KYK yurt ücretleri için gözler GSB tarafından yapılan açıklamalara çevrildi.
25 - 29 Ağustos tarihlerinde başvurusu alınan 2026-2027 dönemi KYK yurt sonuçları henüz açıklanmadı. KYK yurt başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından resmi bir açıklama da yapılmadı.
Geçtiğimiz yıl sonuçlar 11 Eylül'de erişime açılmıştı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda bu yılki KYK yurt sonuçlarının Eylül ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.
GSB 2026-2027 dönemi KYK yurt ücretlerini henüz açıklamadı. Ancak 2025-2026 dönmeki oda tipi ve fiyat listesi bu şekildedir;
1.tip: 750 TL
2.tip: 850 TL
3.tip: 850 TL
4.tip: 1050 TL
5.tip: 1150 TL
6.tip: 1250 TL
1. tip ve 2: tip yurtlar genellikle 6-8 öğrencilik odalardan oluşuyor. Tip 1-2 KYK yurdunda kalan öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçları karşılanıyor. Bu yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bulunuyor.
3. tip ve 4. tip: KYK yurtlarında oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişebiliyor. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.
5. tip ve 6. tip: KYK yurtları diğer tiplere göre en yüksek yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir ve bu yurtlarda odalar 1, 2 ve 3 kişiliktir. 5 ve 6. tip yurtlarda tuvalet ve banyolar her odada bulunuyor.