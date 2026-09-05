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Giriş Tarihi: 5.09.2026 10:02

KYK YURT ÜCRETLERİ 2026-2027 || GSB ile KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt fiyatları ne kadar oldu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KYK yurt başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, yeni eğitim-öğretim döneminde uygulanacak ücretler ön plana çıktı. Üniversite öğrencilerinin barınma giderlerini doğrudan etkileyen odalar; konforu, kişi sayısı, fiziki imkanlara göre 1. tipten 6. tipe kadar ayrılıyor. Peki, "2026-2027 KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?" İşte 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip güncel yurt fiyatları detayları...

KYK YURT ÜCRETLERİ 2026-2027 || GSB ile KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt fiyatları ne kadar oldu?
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Üniversite kayıt maratonu tamamlanırken, şehir dışındaki fakülteleri kazanan öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacak KYK yurt süreci ve ücretleri gündeme geldi. Fiziki yapısı, yatak sayısı ve sosyal alanlarına göre 1. tipten 6. tipe kadar kategorize edilen odalar, öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Böylece 2026-2027 KYK yurt ücretleri için gözler GSB tarafından yapılan açıklamalara çevrildi.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25 - 29 Ağustos tarihlerinde başvurusu alınan 2026-2027 dönemi KYK yurt sonuçları henüz açıklanmadı. KYK yurt başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından resmi bir açıklama da yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl sonuçlar 11 Eylül'de erişime açılmıştı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda bu yılki KYK yurt sonuçlarının Eylül ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.

2026-2027 KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yurt ücretleri, oda tipine göre 750 TL ile 1250 TL arasında değişiyordu.

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KYK ODA TİPLERİ VE ÜCRETLERİ

GSB 2026-2027 dönemi KYK yurt ücretlerini henüz açıklamadı. Ancak 2025-2026 dönmeki oda tipi ve fiyat listesi bu şekildedir;

1.tip: 750 TL
2.tip: 850 TL
3.tip: 850 TL
4.tip: 1050 TL
5.tip: 1150 TL
6.tip: 1250 TL

ODA TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

1. tip ve 2: tip yurtlar genellikle 6-8 öğrencilik odalardan oluşuyor. Tip 1-2 KYK yurdunda kalan öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçları karşılanıyor. Bu yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bulunuyor.

3. tip ve 4. tip: KYK yurtlarında oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişebiliyor. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.

5. tip ve 6. tip: KYK yurtları diğer tiplere göre en yüksek yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir ve bu yurtlarda odalar 1, 2 ve 3 kişiliktir. 5 ve 6. tip yurtlarda tuvalet ve banyolar her odada bulunuyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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KYK YURT ÜCRETLERİ 2026-2027 || GSB ile KYK 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. tip yurt fiyatları ne kadar oldu?
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