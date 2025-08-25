Haberler Yaşam Haberleri KYK yurt ve burs başvuru dönemi 2025-2026 | GSB ile KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?
KYK yurt ve burs başvuru dönemi 2025-2026 | GSB ile KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?

2025-2026 eğitim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvuruları merakla bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen süreçte öğrenciler, başvuru tarihleri ve başvuru adımlarını araştırıyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular hangi platform üzerinden yapılacak?

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde KYK yurt ve burs başvuru dönemi öğrencilerin gündeminde. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak başvurularla ilgili detaylar, tarihleri ve başvuru yöntemleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2025-2026 KYK burs ve turt başvuruları nereden ve nasıl yapılacak, süreç ne zaman başlayacak?

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor.

Genellikle KYK burs başvuruları ekim ve kasım aylarında başlıyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

YKS tercihleri bu yıl 30 Temmuz-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra aynı tarihlerde de yurt başvuruları başlayacak.

Geçtiğimiz senenin bilgileri baz alındığında, GSB yurt başvurularının ağustosun son günlerinde erişime açılması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

KYK YURT BAŞVURUSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • İlk kez üniversiteye yerleşen öğrenciler
  • Ara sınıfta olup ilk defa KYK yurduna kayıt olmak isteyenler
  • Lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencileri
  • Değişim programı (Erasmus, Farabi vb.) ile gelen öğrenciler
