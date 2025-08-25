KYK yurt ve burs başvuru dönemi 2025-2026 | GSB ile KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde KYK yurt ve burs başvuru dönemi öğrencilerin gündeminde. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak başvurularla ilgili detaylar, tarihleri ve başvuru yöntemleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2025-2026 KYK burs ve turt başvuruları nereden ve nasıl yapılacak, süreç ne zaman başlayacak?
KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor.
Genellikle KYK burs başvuruları ekim ve kasım aylarında başlıyor.
YKS tercihleri bu yıl 30 Temmuz-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra aynı tarihlerde de yurt başvuruları başlayacak.
Geçtiğimiz senenin bilgileri baz alındığında, GSB yurt başvurularının ağustosun son günlerinde erişime açılması bekleniyor.
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.