KYK YURT VE BURS BAŞVURU: GSB ile 2025 KYK yurt ve burs başvurusu başladı mı, nereden ve nasıl yapılır?

GSB tarafından her yıl düzenlenen KYK yurt ve burs başvuruları, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler, hem barınma ihtiyaçlarını karşılamak hem de eğitim sürecinde maddi destek alabilmek için başvuru ekranını yakından takip ediyor. Peki, 2025 yılı KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihlerde yapılacak ve başvurular e-Devlet üzerinden nasıl gerçekleştirilecek?