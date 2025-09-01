KYK YURT VE BURS BAŞVURU: GSB ile 2025 KYK yurt ve burs başvurusu başladı mı, nereden ve nasıl yapılır?

GSB tarafından her yıl düzenlenen KYK yurt ve burs başvuruları, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler, hem barınma ihtiyaçlarını karşılamak hem de eğitim sürecinde maddi destek alabilmek için başvuru ekranını yakından takip ediyor. Peki, 2025 yılı KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihlerde yapılacak ve başvurular e-Devlet üzerinden nasıl gerçekleştirilecek?
Genellikle KYK burs başvuruları ekim ve kasım aylarında başlıyor.
YKS tercihleri bu yıl 30 Temmuz-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. YKS tercih sonuçları ise 25 Ağustos'ta açıklandı. Bu hafta içi ise yurt başvurularının alınmaya başlanması bekleniyor.
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu