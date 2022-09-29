KYK yurt yedek başvuru sonuçları son dakika açıklandı! KYK yedek yurt başvuru sonuçları GSB sorgula

KYK 3. FAZ YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Kasapoğlu KYK 3. faz çalışmalarını da Ekim ayı içinde paylaşacaklarını kaydetti.

414 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURU YAPTI

Sonuçlanan 2. fazın gençlere ve ailelerine hayırlı olmasını dileyen Kasapoğlu, "Yurtlarımız 81 ilimizde, ilçelerimizde eşi benzeri olmayan bir hizmet anlayışı, kapasite ve heyecanla devam ediyor. Bu yıl ilk üniversiteye yeni başlayacak 316 bin 460 öğrenci ile eğitimi devam eden 98 bin 845 öğrenci ilk süreçte tekrar başvuru yaptı. Yerleştirmeler tamamen dijital ortamda, 12 kamu kurumunun değerlendirme, analiz süreciyle objektif olarak yapıldı. Gelir, başarı ve sosyal durum baz alındı." dedi.

İlk fazda yüzde 80'lik bir yerleştirme oranıyla rekor kırdıklarını ve 41 il merkezindeki tüm başvuran öğrencilerin yerleştirildiğini hatırlatan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu çok güçlü bir başarı. Tesadüf değil. Bu başarının arkasında 20 yıllık bir süreç var. Her yıl üstüne yeni çalışmaların eklendiği bir vizyon, doğru zamanda, doğru yerde yapılan yatırımlar var. Gençlik için sürekli gayret gösteren devasa bir kadro var. Bu başarının arkasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın genç odaklı hizmet ve siyaset anlayışı var. Gençleri önceleyen bir liderlik vizyonu var. Bundan tam 2 hafta önce bu güzide mekanda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle 105 yeni yurdun ve 223 bin yeni kapasitenin resmi devreye alınışını gerçekleşirdik."