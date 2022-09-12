KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK yedek yurt sonuçları nasıl öğrenilir?

KYK yedek yurt sonuçları hakkında sorgulamalar başladı. Yurt sonuçlarının 7 Eylül tarihinde duyurulmasının ardından ilk etapta herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler KYK yurt yedek sonuçları için araştırmalara başladılar. KYK yurt yedek sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak. Peki; KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK YURT YEDEK BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?
KYK yurt yedek başvuru tarihleri ve sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. GSB ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun önümüzdeki günlerde konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Detaylar geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Bakan Kasapoğlu'dan KYK yedek yurt açıklaması;
Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı; "Yedek yerleştirmelerimiz devam edecek. İlk fazda 41 il tamamıyla yerleşimi bitirdik, tüm arkadaşlarımızı yerleştirdik. Bu sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Bunların dışında 10 ilimizde erkek, 4 ilimizde de kız öğrencilerimizin tamamı yedeksiz şekilde yerleştiler."
KYK YURT YEDEK SIRASI NE DEMEK?
KYK yurt başvurularının değerlendirilmesinde, adayların maddi durumu başta olmak üzere çeşitli kriterler ele alınıyor. Bu değerlendirme sonucunda asil sıra ve yedek sıra belirleniyor.
Asil sıradaki adaylar doğrudan kayıt yaptırma hakkı elde ederken yedek sırada bulunan öğrencilerin sıranın kendine gelmesini beklemesi gerekiyor. Yurttan ayrılan kişiler ya da kayıt hakkı olup kayıt yaptırmayan kişiler olduğunda yedek sıradaki öğrenciler sırasıyla yurtlara yerleştiriliyor.
KYK YURT YEDEK SIRASI NE ZAMAN GELİR?
Asil kayıt hakkı kazanan öğrencilerin KYK yurt kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar belli olacak. Bunun ardından yedekteki isimlere de sırasıyla kayıt hakkı gelecek. Yedek listede öncelik sırasına göre öğrencilerin yurtlara yerleşimi sağlanacak.
KYK Yedek yerleştirme işlemleri yedek boş kontenjanlar uyarınca sonraki haftalarda da yapılmaya devam edecek. Her pazartesi ve perşembe günleri yapılacak olan yedek yerleştirmelerin sonuçlarına http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.
YURT ÇIKMAYANLAR İÇİN MİSAFİR ÖĞRENCİ İMKANI
Kendisine ilk etapta yurt çıkmayan öğrenciler, misafir öğrenci olarak yurtlarda konaklayabilecek. Yedek olarak yurt bekleyen öğrenciler, bu sayede açıkta kalmadan kendi yurtlarının çıkmasını bekleyebilecek. Yedek yurt sonuçları ise bakanlık tarafından haftalık olarak fazlar halinde açıklanacak.
Birinci faz sonrası 3 fazın daha olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, Bu fazların sonunda her öğrencimiz bu çatının altında bizlerle beraber olacak. Faz, faz sonuçları açıklayacağız, yedek yerleştirmelerimiz devam edecek." Dedi.
İlk fazda 41 ilde yerleştirmenin tamamlandığına dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Buralarda ikinci faz uygulamaya geçmeyeceğiz. Sıfır yedek tamamladık. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Ağrı, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Niğde, Sinop, Sivas, Siirt, Uşak, Trabzon, Yozgat, Çorum, Şanlıurfa, Van ve Şırnak olmak üzere 41 il merkezimizde tüm başvuran öğrencileri yerleştirdik. 20'ye yakın ilimizde de bu yerleşimi ikinci faz sürecinde tamamlamak üzereyiz. Bunların dışında 10 ilimizde erkek ve 4 ilimizde kız öğrencilerin tamamı yurtlara yerleştirildiler. Eylül ayı içerisinde ikinci faz sonuçlarını yine yeni başarılarla sizlere paylaşacağım. Tüm Türkiye'miz de altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Gençlerimizle yan yana birlikte olmaya devam edeceğiz. Onların umudunu, onların bugünlerini, yarınlarını mutlu kılma adına hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm gençlerimize sonuçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Hiçbir ailemizi, hiçbir gencimizi endişeli olmadan bu süreci en yakın şekilde takip etmeyi tavsiye ediyorum."
KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
9 Eylül tarihinde tamamlanan ilk kayıt sürecinin ardından kalan boşluklar değerlendirilecek. Buna göre yedek kontenjanlar devreye girerek öğrencilerle paylaşılacak.