KYK YURT YEDEK BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

KYK yurt yedek başvuru tarihleri ve sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. GSB ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun önümüzdeki günlerde konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Detaylar geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Bakan Kasapoğlu'dan KYK yedek yurt açıklaması;

Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı; "Yedek yerleştirmelerimiz devam edecek. İlk fazda 41 il tamamıyla yerleşimi bitirdik, tüm arkadaşlarımızı yerleştirdik. Bu sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Bunların dışında 10 ilimizde erkek, 4 ilimizde de kız öğrencilerimizin tamamı yedeksiz şekilde yerleştiler."