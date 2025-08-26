KYK yurtları öğrencileri bekliyor

Yaz aylarında tatil için otel, kış aylarında ise öğrencilerin barındığı yuva olan Kredi Yurtları Kurumu (KYK) öğrenci yurtları, yeni eğitim yılına hazır. KYK öğrenci yurtları, 993 bin 720 yatak kapasitesiyle yeni öğrencileri bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı yıllardır öğrencilere sağladığı yurt imkânını, her geçen sene artırarak daha fazla öğrenciye sunuyor.

2002'de 190 yurtta 182 bin 258 öğrencinin barınma ihtiyacı karşılanırken geçtiğimiz sene bu oran yüzde 445 oranında artışla 862 yurtta 993 bin 720 öğrenci sayısına ulaştı. 2024- 2025 eğitim öğretim döneminde bakanlığa yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin yüzde 97'si yurtlara yerleştirildi. Öte yandan 2024'te yurtlarda kalan öğrencilere yıl boyunca aylık 4 bin 950 lira beslenme yardımı da sağlandı. Yurt yemekhanelerinde çıkan sağlıklı ve dengeli menüler hijyen koşullarında hazırlanarak öğrencilere kahvaltı ve akşam yemeği olarak sunuluyor.