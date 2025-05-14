LA LİGA! Real Madrid- Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid ile Mallorca karşılaşması için heyecan dorukta. Spoerseverlerin yakından takip ettiği mücadele bu akşam gerçekleşecek. Bernabeu'da oynanacak olan mücadelede Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de şans verip vermeyeceği merak konusu oldu. Peki, İspanya La Liga Real Madrid- Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın detayları...
REAL MADRİD- MALLORCA MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid- Mallorca maçı 14 Mayıs Çarşamba günü 22.30'da oynanacak.
REAL MADRİD- MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bernabeu'da oynanacak kritik mücadele S Sport ve EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?
Son oynanan Barcelona maçında ilk 11'de forma giyen Arda Güler, ikinci yarının başında oyundan alınmıştı. Carlo Ancelotti'nin Mallorca maçında Arda'ya sonradan forma şansı vermesi bekleniyor.
Arda bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 38 maça çıkarken, 5 gol, 9 asistlik performans sergiledi.