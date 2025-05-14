LA LİGA! Real Madrid- Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid ile Mallorca karşılaşması için heyecan dorukta. Spoerseverlerin yakından takip ettiği mücadele bu akşam gerçekleşecek. Bernabeu'da oynanacak olan mücadelede Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de şans verip vermeyeceği merak konusu oldu. Peki, İspanya La Liga Real Madrid- Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın detayları...

REAL MADRİD- MALLORCA MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid- Mallorca maçı 14 Mayıs Çarşamba günü 22.30'da oynanacak.