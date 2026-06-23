Laf atma tartışması kanlı bitti! 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi 5333'üncü Sokak'ta bulunan 10 katlı bir binanın önünde meydana geldi. İddiaya göre B.A. ile Alper A., Yusuf B. ve Yiğit Can Y. arasında "laf atma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik bıçaklı kavgaya dönüşürken, B.A. yanında bulunan bıçakla üç kişiyi yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

ALPER A. HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Alper A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralılardan Yusuf B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Yiğit Can Y.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçan şüpheli B.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisi olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.