‘Lan’ cinayeti

Adana'da yaşayan Tuncay Yalpu (37), arkadaşları Hüseyin Dur (22) ile Nuri Can Kutlar'ı (23) görünce yanlarına gidip sohbet etmeye başladı. Bu sırada Kutlar ile Yalpu arasında tartışma çıktı. Hüseyin Dur da araya girmek istedi. Ancak iddiaya göre, Yalpu, Hüseyin Dur'a, "Sen karışma lan" diye tepki gösterince, bu kez ikili arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından taraflar arasında yumruklu kavga çıktı. Bu arada fırsat bulan Tuncay Yalpu, koşarak kaçmaya çalışınca, Dur ile Kutlar peşinden gitti. Hüseyin Dur, ara sokakta yeniden karşı karşıya geldiği Yalpu'yu üzerinde taşıdığı tabancayla bacaklarından ve kasığından vurup motosikletle kaçtı.Ağır yaralanan Yalpu, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yalpu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin Dur ile Nuri Can Kutlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.