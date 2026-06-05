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Giriş Tarihi: 5.06.2026 00:13

Lapseki'de bir apartmanın bodrum katında korkutan yangın

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yakında dumandan etkilenen 6 kişi, hastaneye kaldırıldı. Yangın, üst katlara sıçramadan itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

DHA
Lapseki’de bir apartmanın bodrum katında korkutan yangın
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Çanakkale'deki yangın, saat 21.00 sıralarında Lapseki ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Apartmanı saran dumanı fark eden bina sakinleri, dışarıya çıktıklarında bodrum katındaki yangını fark etti. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKİ VATANDAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Duman nedeniyle apartmanın terasına çıkan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen çatıdaki 4 kişi ve onlara yardım etmek isteyen 2 vatandaş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan 6 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yangın, üst katlara sıçramadan itfaiye ekibi tarafından söndürüldü,

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÇANAKKALE

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Lapseki'de bir apartmanın bodrum katında korkutan yangın
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