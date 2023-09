Lastik devinde hisse savaşı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan Tatko Lastik Sanayi Ticaret AŞ, 96 yıl önce Mehmet Rıfat Yalman tarafından kuruldu. Yalman'ın vefatının ardından şirket iki oğluna kaldı.Dilekçedeki iddiaya göre Mehmet Rıfat Yalman'ın torunu Kerim Oktay Yalman, Tatko Şirketleri CEO'su Vedat Özçelik ile birlikte hareket ederek hileyle amcası Şen Yalman'ın değeri 100 milyon dolar (yaklaşık 2.6 milyar TL) olan şirket hisselerini ele geçirdi. Kerim Oktay Yalman, diğer şüphelilerle birlikte hareket ederek şirketlerin battığını, her an iflas edebileceklerini ve tüm mal varlığını kaybedebileceğini amcasına söyleyip durdu. İflas korkusu yaşayan Şen Yalman, ruhsal bunalıma girdi ve bir not bırakarak intihara teşebbüs etti. Şen Yalman özel bir hastanede tedavi edildi. Şen Yalman, bir süre sonra yeğenine ve şirkete karşı İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nde ihtiyati tedbir davası açtı.Şen Yalman'ın avukatı yaşananları dilekçesinde şu şekilde aktardı:"Şen Yalman'ın tedavisi sürerken hisseleri elinden alındı. Kerim Oktay Yalman, diğer şüphelilerle hareket ederek onun en zayıf halinden istifade etmiş, baskılarını artırarak bu şekilde sahtecilik ve dolandırıcılık suçunu işlemişlerdir. Kerim Oktay Yalman ile şirketin CEO'su Vedat Özçelik, şirket çalışanları Mert Tarlan, Serhat Kutlan ve Aycan Avcı, şirket değerlendirmesi konusunda yanlış ve yanıltıcı bilgiler ile müvekkilin yok pahasına şirket hisselerini devretmesini ve ikna olmasını sağlamışlardır. Müvekkilin oğlu Ziya Gür Yalman da babasının bu şekilde kandırılmasına kendi menfaati için göz yummuştur. Müvekkilin diğer oğlu Ahmet Yalman ise şüpheliler tarafından şirkete alınmamıştır. Yalnız bırakılan müvekkilin, şüphelilerce çok kolay bir şekilde iradesi sakatlanarak hisseleri elinden alınmıştır. Haksızlığa dayanamayan ve şirket dışında tutulan müvekkilin oğlu Ahmet Yalman, bu durum nedeniyle hastalanmış ve Barcelona'ya yerleşmiştir. Şüphelilerin tutuklanmalarını, şirket ve banka kayıtlarına el konulmasını istiyoruz" dedi. Şen Yalman ayrıca İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dava açtı.