Lastik kontrol eden çifti TIR ezdi

Sakarya'da Anadolu Otoyolunda önceki gece Hüseyin Özdemir'in (39) kullandığı TIR'ın lastiği İhsahiye mevkiinde patladı. TIR'ı emniyet şeridine çeken Özdemir, yanındaki eşi Sevgi Özdemir (39) ile birlikte, lastiği kontrol etmek üzere indi. Ancak bu sırada, aynı yöne giden Y.K.'nın kullandığı hurda yüklü TIR, Özdemir'in TIR'ına çarptı. Devrilen TIR'daki demir borular Hüseyin ve Sevgi Özdemir'in ölümüne neden oldu. Samsun'da daha önce ehliyetsiz araç kullanmaktan 16 kez işlem yapılan Mehmet Can Şen (23), önceki gece yine direksiyon başına geçti. Ancak sabaha karşı Çivril mevkiinde yoldan çıkarak, park halindeki kamyona çarparak can verdi.