Lastik Yanak Yüksekliği Nedir? İnce Yanak Ve Kalın Yanak Lastik Farkı Ne, Yüksekliği Kaç Olmalı?

Lastik yanak yüksekliği nedir sorusu lastik seçiminizi doğrudan etkileyecek bir konudur. Lastik yanak yüksekliği neyi etkiler incelemesi ise güvenli yolculuk için yapılması gereken bir araştırmadır. İnce yanak ve kalın yanak lastik farkı nedir sorusu da cevabı bilinmesi gerekenler arasındadır. Ince yanak lastik zararlı mı veya muayeneden geçer mi soruları son derece kritiktir. Lastik yanak kaç olmalı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Lastik Yanak Yüksekliği Nedir?

Lastik yanak yüksekliği, lastik seçiminde önemli bir kriterdir. Araç sahiplerinin kimi ince yanaklı lastik tercih ederken kimileri de kalın yanaklı lastikleri tercih ederler. Aracın güvenli şekilde kullanılması için doğru lastik seçimi çok önemlidir.

İnce yanaklı lastikler performans lastiği olarak da bilinir. Bu lastikler aracın viraj performansını etkileyerek güçlü bir yol tutuşu sağlar. İnce yanaklı lastikler aynı zamanda araca estetik bir görünüm kazandırır. Bu lastikler ile aracın jantları ön plana çıkar. Tabi bu lastiklerin bir kısım dezavantajları da vardır. özellikle kasis ve bozuk yollarda araç içindekilerin konforu olumsuz yönde etkilenecektir.

Uzun yol yapan araç sürücüleri genellikle kalın yanaklı lastik kullanır. Bu lastikler daha sessiz ve konforlu sürüş deneyimi yaşatır. Kasis ve bozuk yollarda araç daha sarsıntısız bir geçiş sergiler. Kalın yanaklı lastik fiyatlarının ince yanaklı lastiklere göre daha uygun olduğunu da görebilirsiniz.

Lastik Yanak Kaç Olmalı?

Lastik yanak yüksekliği, lastiğin yere temas eden kısmı ile jant arasındaki mesafedir. Bu değerler lastiğin yan tarafındaki rakamsal değerlerle ifade edilir. Örneğin lastiğin yan tarafında bulunan değerler 205/55R/16 ise lastiğin yanak yüksekliği 55'tir.

Lastiğin yanak yüksekliğinin kaç olması gerektiği, aracın cinsine göre değişir. Her aracın teknik tarifnamesinde lastik tavsiyesi yer alır. Bu tavsiyeler dikkate alınarak uygun lastik alımı yapılmalıdır. Aracın lastiğinin ince ya da kalın yanaklı olması muayeneden geçmesine engel değildir. Aracınızın güvenlik ve performans değerlendirmesini yaparak hangi lastiği alacağınıza karar verebilirsiniz. İnce lastiğin ya da kalın lastiğin avantaj ve dezavantajları değerlendirilerek en doğru lastik seçimi yapılabilir.