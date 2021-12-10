Lastikçi dünür tutuklandı

Uşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan Fatma İ., Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşayan Can İ.'ye 2 ay önce kaçarak evlendi. 2 ay evli olan çift arasında ara ara tartışmalar çıktı. Çıkan tartışmaların kısa sürede büyümesiyle Fatma İ. durumu aile büyüklerine bildirdi. Eşi tarafından şiddet gördüğünü iddia eden Fatma İ.'nin babası Abdullah Koran, amcası Ferman Koran ve kardeşi Murat K. Bekilli İlçe Sanayi Sitesi'nde lastikçi dükkânı bulunan dünürü Gürcan İ.'nin yanına konuşmak için gitti. Konuşma esnasında dükkana gelen damat Can İ.'ye kadının babası Abdullah K. tokat attı. Oğluna tokat atıldığını gören lastikçi dünür, dünürü Abdullah Koran'ı ve gelininin amcası 2 çocuk babası Ferman Koran'ı silahla vurarak öldürdü. Kadının erkek kardeşi Murat K. ise yaralanmıştı.

ELİ KANLI DÜNÜR TUTUKLANDI

Olayla ilgili ekiplerce gözaltına alınan dünür Gürcan İ. ve oğlu Can İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürcan İ. çıkartıldığı hakimlikçe kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. Can İ. ise serbest bırakıldı.