Lazerden Sonra Kese Yapılır Mı? Lazerden Kaç Gün Sonra Kese Yapılır?

Yükselen bakım eğilimleri olan lazer günümüzde kadınları ve erekleri ilgilendiren önemli kişisel bakım konusudur. Lazer için en çok merak edilenler nasıl yapıldığı, hangi tür lazerin daha iyi olduğu, ne zaman yapılması gerektiği, ne kadar sürmesi gerektiği; lazer öncesi kıl köklerinin uzunluğu, kalınlığı, seyrekliğinin nasıl olması gerektiği vs. konularıdır. Bunlar lazer öncesi ve sonrası önem taşırken lazerden sonra kese yapılır mı ve lazerden kaç gün sonra kese yapılır, konuları da lazer sonrası için sorulanlar arasındadır.

Lazerden Sonra Kese Yapılır Mı?

Günümüzde hem kadınların hem de erkeklerin vücut bakımı olarak kullandığı lazer epilasyon için farklı sorular da gündeme gelmektedir. Günümüzün bakım rutinleri arasına giren lazer epilasyon için merak edilen sorular da birden fazladır. Bunlar arasında lazerden sonra duş alınır mı, lazerden sonra ne zaman duş alınmalı, lazer için uygun zaman ne zamandır vb. gibi sorulardır. Bunların yanında merak edilen bir diğer soru da lazerden sonra kese yapılır mı sorusudur.

Lazerden sonra duş alınıp alınmaması ve kese yapılıp yapılmaması konusunda akıllara birden fazla soru gelmektedir. Bunlar arasında en popüler soru olan kese yapılır mı sorusunun cevabını lazer konusunda uzmanların cevabına göre yanıtlamak yerinde olacaktır. Öncelikle lazer sonrası alınacak olan duş için verilen süre 24 saattir. Lazer sonrası kese yapılması konusunda ise verilecek en doğru yanıt şudur: Lazerden bir hafta sonra kese yapılmalı ve öncesinde kese yapılmamalıdır. Lazer sonrası cilt nahif olacağı için kese işi bir haftaya sonraya ertelenmelidir.

Lazerden Kaç Gün Sonra Kese Yapılır?

Lazerden en az 24 saat sonra duş alınması gerekirken en uygun kese zamanı ise lazerden bir hafta sonra yani 7 gün sonra kese yapmak yerinde olacaktır. Öncesinde yapılan kese ciltte tahrişe ve kızarıklıklara neden olabilmektedir.