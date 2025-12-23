Haberler Yaşam Haberleri EUROLEAGUE 18.HAFTA MAÇI! LDLC Asvel - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague'in 18. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Fransa temsilcisi LDLC Asvel ile karşı karşıya geliyor. Deplasmanda kritik bir sınava çıkacak olan Lacivert-Beyazlılar, galibiyetle moral bulmayı hedefliyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği LDLC Asvel - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Lyon’daki dev randevuya dair tüm bilgiler.

Avrupa basketbolunun zirvesinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Anadolu Efes, EuroLeague normal sezonunun 18. haftasında Fransa'nın yolunu tuttu. Geride kalan 17 haftada 6 galibiyet ve 11 mağlubiyet alan temsilcimiz, play-off yarışından kopmamak adına deplasmanda hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta evinde Dubai Basketball'a şanssız bir şekilde mağlup olan Efes, Asvel karşısında yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor. LDLC Arena'da oynanacak bu zorlu mücadelenin tüm detayları şöyle:

LDLC ASVEL - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

EuroLeague 18. hafta programına göre maçın takvimi şu şekilde açıklandı:

Detay Bilgi
Organizasyon EuroLeague (18. Hafta)
Maç LDLC Asvel - Anadolu Efes
Tarih (Ne Zaman) 23 Aralık 2025 Salı (Bugün)
Saat (Saat Kaçta)

22.45 (TSİ)
Stadyum LDLC Arena (Lyon/Villeurbanne, Fransa)

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fransa'daki bu kritik mücadele Türkiye'de S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.

17 maçta aldığı 6 galibiyetle haftaya 16. sırada giren Lacivert-Beyazlılar, deplasman karnesini düzeltmek istiyor.

Fransız ekibi, kendi sahasında oynamanın avantajını kullanarak alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Sert savunmasıyla bilinen Asvel, Efes'in hücum silahlarını durdurmaya çalışacak.

