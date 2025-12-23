EUROLEAGUE 18.HAFTA MAÇI! LDLC Asvel - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun zirvesinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Anadolu Efes, EuroLeague normal sezonunun 18. haftasında Fransa'nın yolunu tuttu. Geride kalan 17 haftada 6 galibiyet ve 11 mağlubiyet alan temsilcimiz, play-off yarışından kopmamak adına deplasmanda hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta evinde Dubai Basketball'a şanssız bir şekilde mağlup olan Efes, Asvel karşısında yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor. LDLC Arena'da oynanacak bu zorlu mücadelenin tüm detayları şöyle: