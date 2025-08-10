Lenfödem hastası Mehmet’in yardım çığlığı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan 27 yaşındaki Mehmet Arslan, halk arasında fil hastalığı olarak bilinen 'lenfödem' nedeniyle 2 yıldır hastane hastane dolaştı ama tedavi olamadı. 270 kiloya ulaşan Arslan, evden çıkamaz hale geldi. 15 aydır ağrılar içinde yatağa bağımlı bir hayat sürdüğünü söyleyen Arslan, tedavisi için yardım istedi. Arslan, "Ben de tüm gençler gibi yürümek istiyorum. Ben de kafelere gitmek, arkadaşlarımla vakit geçirmek istiyorum ama hiçbir şey yapamıyorum. 15 aydır bu odaya kilitlenip kaldım. Çaresizce elim kolum bağlı hayatıma kavuşmanın hayalini kuruyorum. Yatağa bağımlı, eve bağımlı kalmak istemiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.