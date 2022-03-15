Lepistes Balığı Özellikleri, Bakımı Ve Türleri: Lepistes Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?

Okyanusta yaşam süren pek çok canlı vardır. Birbirinden farklı türleri ve özellikleri bulunan bu canlılar arasında en çok balık türleri ilgi çekmektedir. Son derece sevimli ve kendi halinde olan bu canlıların bazı türleri evlerde de beslenir. Akvaryum balıkları arasında yer alan Lepistes balıkları, en sık tercih edilenler arasındadır. Sazangiller familyasında yer alan Lepistes balığı, güzel renklere sahiptir. Doğal yaşam alanları Güney Amerika'nın kuzeyidir. Bu tür canlılar birçok mekâna uyum sağlar. Brezilya, Venezuela gibi pek çok adada yaşam süren Lepistes balıkların pek çok cinsi bulunur. 50'ye yakın türü bulunan Lepistes balıkları, renklerine göre sınıflandırılır. Evde Lepistes balığı beslemek isteyenler, bu balığın özellikleri, bakımı ve türleri noktasında araştırma yapabilirler.

Lepistes Balığı Özellikleri

Sazangiller familyasında yer alan Lepistes balığının çok hassas bir yapısı vardır. Bu balıklar doğumdan sonra 10 veya 20 haftalık bir süreç içerisinde olgunlaşmaya başlar. Ömürleri çok uzun olmayan bu balıkların 2 yıl ömrü vardır.

Lepistesler yavru balıklara zarar veren ve onları öldüren balık türleri olarak dikkat çeker. Özellikle aç kaldıkları durumlarda aynı ortamda bulunan yavru balıkları öldürmeye girişebilirler. Su ve böcek yosunlarıyla yaşayan bu balıklar, ilkel çeşidi bol yiyecekler tüketmelidir.

Lepisteslerin gelişimi için akvaryum sularının sıcaklığı ve temizliği çok önemlidir. Akvaryum suyunun sıcak olması, onlar için önemlidir. Bunun yanı sıra suyun sıcaklığı 20 derecenin altına düştüğünde bu balıklar hastalanıp ölebilir. Lepistesler nazik balıklardır. Bu balıklar aynı zamanda çabuk ve kolay üreyebilen türlerdir.

Lepistes Türleri

Çok sevilen balık türleri arasında bulunan Lepistes balığının pek çok türü vardır. 50'ye yakın türleri bulunan bu balıkların türleri zaman zaman artmaktadır. En popüler Lepistes türleri aşağıdaki gibidir:

Mavi Lepistes

Mavi renge sahip bu Lepistesler ilgi çeken türler arasında yer alır. Mavi Lepisteslerin kuyruğunda ve solungaçlarında farklı mavi tonlar görmek mümkündür.

AOC Lepistes

Bu türlerin çok farklı renkleri vardır. Aoc Lepisteslerin rengi fazlasıyla karışıktır ve bu sebeple ilgi çekerler.

Kırmızı Lepistes

Kırmızı Lepistes balığı sevilen ve ilgi gören türlerdendir. Üzeri kırmızı renklerle örtülü bu balığın gövdesi son derece büyüktür.

Albino Lepistes

Lepistes balığının yaygın türlerinden birisi de Albino Lepisteslerdir. Bu tür balıklar kırmızı gözlere ve bembeyaz bir gövdeye sahiptir. Bu balık türü diğerlerine nazaran nadir bulunur.

Half Blue Lepistes

Son derece ilgi çekici olan bu balıklar dayanıklı türlerdir. Bu balıkların rengi özellikle koyu ışıkta daha çok dikkat çekmektedir.

Üçgen Kuyruk Lepistes

Bu tür Lepisteslerin üçgen görünümünde kuyruğu vardır. Bu sebeple bu ismi almışlardır.