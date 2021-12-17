Lepsi tarifi: Lepsi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen ürünler arasında yer alan Lepsi tarifi ile ilgili detayları merak edenler Lepsi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Merak konusu olan Lepsi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.
Lepsi tarifi, MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları tarafından yapılması sonrasında gündeme gelerek Lepsi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorularla araştırılmaya devam ediliyor.
LEPSİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
2 kg kemikli dana eti
3 yemek kaşığı mısır unu
2 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı kişniş
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Yeteri kadar su
LEPSİ NASIL YAPILIR?
Öncelikle kemikli etler dilimlenerek kesilir. Daha sonra düdüklü tencerenin içine sıvı yağ konur. İnce doğranan soğanlar tencerede bir miktar sotelenir.
Ardından kemikli et ilave edilir ve beraber 6-7 dk. kadar kavrulur.
Sırasıyla sarımsak ve salça da eklenerek 2-3 dk. daha kavrulduktan sonra etlerin üzerine gelecek kadar su eklenir.
Bütün baharatları ilave edilip küçük bir kâsenin İçinde şu İle açılan mısır unu da eklenerek karıştırılır.