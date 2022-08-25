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Giriş Tarihi: 25.8.2022 18:53

Letonya Türkiye basketbol maçı canlı izle! 2022 Dünya Kupası Elemeleri Letonya Türkiye basketbol maçı canlı yayın izle

A Milli Basketbol Takımı'mız, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur ilk maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Ergin Ataman yönetimindeki12 Dev Adam’ı desteklemek isteyen basketbol severler ise Letonya Türkiye basketbol maçı canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Letonya Türkiye basketbol maçı canlı izle ekranı NTV’den yayınlanacak. İşte, Letonya Türkiye basketbol maçı canlı yayın izle!

Letonya Türkiye basketbol maçı canlı izle! 2022 Dünya Kupası Elemeleri Letonya Türkiye basketbol maçı canlı yayın izle

Letonya Türkiye basketbol maçı için heyecan dorukta. FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmek isteyen A Milli Basketbol Takımı'mız, Avrupa Elemeleri ikinci tur ilk maçında Letonya ile kozlarını paylaşacak. 12 Dev Adam'ı desteklemek isteyen basketbol severler ise Letonya Türkiye basketbol maçı canlı izle kanalı araştırması yapıyor. İşte, Arena Riga'da oynanacak Letonya Türkiye basketbol maçı canlı izle ekranı!

LETONYA TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Letonya Türkiye maçı, 25 Ağustos 2022 Perşembe günü yani bugün) oynanacak.

Arena Riga'da oynanacak Letonya Türkiye maçı, saat 19.30'da başlayacak.

LETONYA TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanla beklenen Letonya Türkiye karşılaşması, NTV ekranlarından naklen yayınlanacak.

LETONYA TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE

https://www.ntv.com.tr/canli-yayin/ntv

MAÇ PROGRAMI

  • 25 Ağustos: Letonya-Türkiye
  • 28 Ağustos: Türkiye-Sırbistan
  • 10 Kasım: Türkiye-Belçika
  • 13 Kasım: Sırbistan-Türkiye
  • 24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya
  • 27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye
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Letonya Türkiye basketbol maçı canlı izle! 2022 Dünya Kupası Elemeleri Letonya Türkiye basketbol maçı canlı yayın izle
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