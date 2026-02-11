Levent İETT Garajı tartışması İBB Meclis gündeminde

SABAH'ın kamuoyuna taşıdığı, Levent'teki 36 bin metrekarelik İETT Garajı alanının imara açılması ve yaklaşık 2 milyar dolarlık rant oluşturulduğu iddiaları İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'ne taşındı. İBB Meclisi BBP Grup Başkan Vekili Dursun Çağlayan, Şubat ayı 2'nci oturumunda plan değişikliğine ilişkin İBB yönetimine yazılı soru önergesi verdi.

Ocak ayındaki Meclis oturumunda CHP'li üyelerin oy çokluğuyla kabul edilen plan değişikliğiyle, daha önce yeşil alan olarak planlanan araziye 3 emsal yapılaşma hakkı tanındı. Plan notlarına göre alanda zemin üstü 50 kata kadar yapılaşmanın önü açıldı. Karar, kamuoyunda "deprem toplanma alanı betonlaşıyor" eleştirilerini de beraberinde getirdi.

'MİLYARLARCA DOLARAK KAMU YARARINA NASIL KULLANILACAK?'

BBP'li Çağlayan önergesinde şunları sordu:

Alan hangi teknik ve şehircilik gerekçesiyle yüksek yoğunluklu yapılaşmaya açıldı?

Oluştuğu iddia edilen milyarlarca dolarlık ekonomik değer kamu yararına nasıl kullanılacak?

Daha önce park olarak düzenlenmesine yönelik alınan meclis kararları neden uygulanmadı?

Çağlayan, İstanbul'un deprem gerçeği ortadayken merkezi bir noktadaki büyük bir parselin yoğun yapılaşmaya açılmasının kamu vicdanında soru işaretleri oluşturduğunu belirtti.