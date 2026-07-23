Leyla Aydemir, ailesine karşı husumet yüzünden öldürüldü

Ağrı
'da 2018'de kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada amca Yusuf Aydemir'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hazırladığı gerekçeli kararda, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenemediği ancak Leyla'nın açlık veya susuzluktan ölmediği, uzun süre bakımsız kaldığını gösteren herhangi bir bulgunun da tespit edilemediği ifade edildi. Yoğun arama faaliyetleri sırasında bulunamayan Leyla'nın, denetimlerin azalmasının ardından dere yatağında ortaya çıkmasının tesadüf olmadığı belirtilen kararda, küçük kızın kaybolmadığı, rızası dışında belli bir süre alıkonulduğu, öldürüldükten sonra ise fail tarafından bulunma ihtimali yüksek bir noktaya bilinçli olarak bırakıldığı kanaatine yer verildi. Kararda Yusuf Aydemir'in Leyla'yı ailesine karşı husumet nedeniyle öldürdüğü, arama faaliyetlerinin azalmasının ardından küçük kızın cansız bedenini traktörüyle köye yakın dere yatağına bıraktığının değerlendirildiği belirtildi.