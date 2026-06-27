Leyla’nın amcasına ağırlaştırılmış müebbet

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin yeniden görülen davada, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak'tan 6 yıl hapisle cezalandırdı. Mahkeme, diğer sanıkların beraatine karar verdi. Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı Leyla, Ramazan Bayramı için gittikleri, dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018'de kaybolmuştu. Aydemir'in kaybolduktan 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulunmuştu. Leyla'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2'si amcaları olmak üzere 7 sanık hakkında dava açılmıştı. Davayla ilgili Yargıtay'ın bozma kararının ardından dava Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlamıştı. 16 Ocak'ta yapılan duruşmada 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye olan Yusuf Aydemir hakkında tutuklama kararı verdi.

6 SANIĞA BERAAT

Davanın 4'üncü duruşması dün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Aydemir, SEGBİS'le katılırken, tutuksuz sanıklar M.A.A., B.D., H.D. ile Y.A. ve A.A., salondaki yerlerini aldı. Önceki duruşmada avukatlarını azleden Leyla Aydemir'in ailesi duruşmaya katılmadı. Duruşmada ifade veren tutuklu sanık Yusuf Aydemir, "Suçsuz yere içeride yatıyorum" derken, tutuksuz sanıklar da beraatlerini talep etti. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf Aydemir'e 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 6 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkları suçsuz bulup beraatlerine karar verdi. Duruşma sonrası tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in yakınları ile diğer sanık yakınları arasında kavga çıktı.