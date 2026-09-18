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Giriş Tarihi: 18.09.2026 18:16 Son Güncelleme: 18.09.2026 18:27

LGBT provokatörü Yüksel Fatih Akyüzlü'den alçak sözler! Başkan Erdoğan ve ailesine hakaretler savurup küfürler etti

TikTok’ta “azulamaru” kullanıcı adıyla LGBT’yi destekleyen paylaşımlar yapan Yüksel Fatih Akyüzlü, yayınladığı videoda Türk-İslam aile yapısına ait değerlere, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaretler savurup küfürler etti.

LGBT provokatörü Yüksel Fatih Akyüzlü’den alçak sözler! Başkan Erdoğan ve ailesine hakaretler savurup küfürler etti
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Sosyal medya platformu TikTok'ta "azulamuru" kullanıcı adıyla paylaşım yapan LGBT+ savunucusu Yüksel Fatih Akyüzlü'nün yayınladığı videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'a yönelik hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullandı.

LGBT'Yİ DESTEKLEYEN PAYLAŞIMLAR YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Akyüzlü'nün TikTok hesabından yaptığı paylaşımlarda, LGBT'yi desteklediği belirtildi. Akyüzlü ayrıca, LGBT destekçilerine seslenerek polis teşkilatına karşı linç çağrısı yaptı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!

Öte yandan söz konusu skandal video, sosyal medyada da büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları şahsın tutuklanmasını ve TikTok'un kapatılmasını istedi.

Birçok kişi paylaşımlarında İçişleri ve Adalet bakanlıklarını da etiketledi.

İşte o tepkilerden bazıları:

- Yüksel Fatih Akyüzlü tutuklansın. TikTok kapatılsın.

-Yüksel Fatih Akyüzlü denilen bu ahlaksızı bir hücreye tıkayın.

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- Ne cesaret bu kişiyi hemen bulun cezasını verin. Cumhurbaşkanına küfür etmek nedir!

- Bu ne saygısızlık! Analara küfür edilmez.

- Cumhurbaşkanının arkasındayız. Senin gibileri temizlesinler!

#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #LGBT #TİKTOK

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LGBT provokatörü Yüksel Fatih Akyüzlü'den alçak sözler! Başkan Erdoğan ve ailesine hakaretler savurup küfürler etti
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