LGBT provokatörü Yüksel Fatih Akyüzlü’den alçak sözler! Başkan Erdoğan ve ailesine hakaretler savurup küfürler etti

LGBT'Yİ DESTEKLEYEN PAYLAŞIMLAR YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Akyüzlü'nün TikTok hesabından yaptığı paylaşımlarda, LGBT'yi desteklediği belirtildi. Akyüzlü ayrıca, LGBT destekçilerine seslenerek polis teşkilatına karşı linç çağrısı yaptı.