LGS birincileri yine Kartal İmam Hatip’i seçti

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, LGS şampiyonlarının tercihi olmaya devam ediyor. Konya ve Aydın'dan 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Mahmut Yıldırım ve Sena Sarıdayı, geleceklerini bu köklü okulda şekillendirmeyi hayal ediyor. Şampiyonlar, akademik başarıları, uluslararası müfredatı, güçlü sosyal ağı ve manevi iklimi sebebiyle Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni tercih etiklerini söyledi.

'YURT DIŞI VE YURT İÇİ İMKÂNLARI VAR'

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında büyük başarı göstererek 500 tam puan alan Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Ortaokulu mezunu Mahmut Yıldırım, lise tercihlerinde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ilk sıraya yazdı. Başarısının arkasında planlı ve disiplinli çalışmanın olduğunu belirten Mahmut Yıldırım "İlk dönemde günlük 170-200 soru çözüyordum. İkinci dönemde bu sayı 250- 300'e çıktı. Son ay ise 300-330 soru çözerek devam ettim" dedi. Genetik mühendisi olmak istediğini belirten Mahmut Yıldırım, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni tercih etmesindeki nedenleri şu sözlerle anlattı: "Okulun güçlü bir ağı var. Kendini bu alanda kanıtlamış bir okul. Kurstan bilim üslerine kadar birçok imkânı bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışı programları olduğu için bu liseyi tercih ettim."

'ÖNÜMÜ AÇACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan Aydınlı Sena Sarıdayı da eğitimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sürdürmek istiyor. Efeler ilçesindeki Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulundan mezun olan Sena Sarıdayı, sınava hazırlık sürecinde telefon ve internetle sınırlı düzeyde temas kurduğunu, planlı bir hayatının olduğuna ve günde ortalama 300 soru çözdüğünü söyledi. Sarıdayı, Kartal İmam Hatip'i gezdiğini ve çok beğendiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Geçen seneden beri tek hedefim Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi. Çünkü hem manevi eğitimi, kültürü ve dini anlamda eğitimi hem de akademik başarısı... YKS'deki başarıları ve sağladığı imkânlardan dolayı Kartal Anadolu İmam Hatip'i gurur tablosu olarak görüyoruz. Uluslararası düzeydeki dil eğitimi de çok iyi. Aynı zamanda uluslararası müfredatları da uyguluyor. Bu yüzden önümü çok açacağını düşündüm. Bu da tercih sebeplerimden biriydi."



NEDEN TERCİH EDİYORLAR?

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 2025 YKS'de ilk 10'da 6, ilk 100'de 25, ilk 1000'de ise 63 derece çıktı. 2026 YKS sonuçlarında ise başarı çıtası daha da yükseldi. Bu yıl ilk 10'da 4, ilk 100'de 22, ilk 1000'de 78 derece elde eden okul, geçen yılın üzerine çıkarak kendi rekorunu geliştirdi. Okulda yalnızca derece sayısı değil, başarının dağılımı da dikkat çekiyor. İlk 1000'e giren öğrencilerin 14'ü sayısal, 21'i sözel, 22'si eşit ağırlık ve 21'i yabancı dil puan türünden geldi. Böylece okul, tek bir alana yoğunlaşan değil; mühendislikten hukuka, sosyal bilimlerden yabancı dillere kadar farklı disiplinlerde üst düzey başarı üreten bir eğitim modeli ortaya koydu. Bu yıl AYT sözel Türkiye birincisi Enes Salahaddin Coşkun ile YDT Arapça Türkiye birincisinin de Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden çıkması, okulun Türkiye dereceleri çıkarma geleneğini sürdürdüğünü ortaya çıkardı.

BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Okul Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk'e göre bu sonuçların arkasında hazırlık sınıfından başlayan planlı bir eğitim modeli bulunuyor. Öğrenciler ilk yıldan itibaren yoğun yabancı dil eğitimi alırken, 9 ve 10. sınıflarda akademik ve sosyal gelişimleri birlikte destekleniyor. 11 ve 12. sınıflarda ise kişiye özel üniversite hazırlık programları uygulanıyor. Okul Müdürü Öztürk, öğrencilerin büyük bölümünün dershaneye ihtiyaç duymadan okul bünyesindeki sistemle sınava hazırlandığını, her yıl gelişen sonuçların da bu modelin başarısını ortaya koyduğunu belirtiyor.

BİRİNCİLERİN ROTASINDA

Son iki yılda YKS'de ilk 1000'e giren öğrenci sayısını 63'ten 78'e çıkaran Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, başarı grafiğini yükseltmeyi sürdürürken yabancı dil hazırlık programı, proje temelli eğitim modeli ve bireysel akademik takip sistemiyle yüksek başarı gösteren öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.



2026 YKS



AYT Sözel Türkiye birincisi okuldan çıktı.

YDT Arapça Türkiye birincisi okuldan çıktı.

İlk 10'da 4 derece

İlk 100'de 22 derece

İlk 1000'de 78 derece

İlk 1000'deki dereceler: 14 sayısal, 22 eşit ağırlık, 21 sözel, 21 yabancı dil.



2025 YKS



İlk 10'da 6 derece

İlk 100'de 25 derece

İlk 1000'de 63 derece

İlk 1000'e giren öğrenciler; 10 sayısal, 19 eşit ağırlık, 19 sözel ve 15 yabancı dil puan türünde derece yaptı.



2024 VE ÖNCESİ



Okul, son yıllarda her yıl Türkiye dereceleri çıkararak özellikle tıp, mühendislik, hukuk ve sosyal bilimler alanlarında birçok öğrencisini üst sıralardaki üniversitelere yerleştirdi.

MEB'in okul sayfasında 2022, 2023, 2024 ve 2025 YKS başarıları ayrı başlıklar altında yayımlanıyor. Bu da başarının tek yıla özgü olmadığını gösteriyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör