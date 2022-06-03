Haberler Yaşam Haberleri LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 5 Haziran 2022 Pazar LGS sınavı için otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı?
Giriş Tarihi: 3.6.2022 18:22

LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 5 Haziran 2022 Pazar LGS sınavı için otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı?

LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 5 Haziran 2022 Pazar LGS sınavı için otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı?

8.sınıflara yönelik 5 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’na sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan sınav öncesinde adaylar “LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 5 Haziran toplu taşıma bedava mı?” sorularına yanıt aramaya başladılar. Bilindiği üzere; söz konusu sınavı 17 bin 915 okulda yapılacak. Peki; LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 5 Haziran 2022 Pazar LGS sınavı için otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı? İşte yanıtı!

LGS 2022 5 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Liselere Geçiş Sınavı öncesi öğrenciler ve görevli öğretmenler toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. Toplamda iki oturumda tamamlanacak olacak sınava sayılı günler kaldı. Peki; LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 5 Haziran 2022 Pazar LGS sınavı için otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı? 5 Haziran Pazar toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı oldu? İşte bilgiler.

LGS SINAVINA GİRECEKLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Liselere Geçiş Sınavının yapılacağı 5 Haziran Pazar günü öğrencilere ve öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz hizmet sunacak. Sınav giriş belgelerini gösteren öğrenciler ve sınavda görevli olduğunu belirten öğretmenler sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra toplu taşımadan ücretsiz şekilde yararlanabilecek.

LGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 5 Haziran 2022 Pazar LGS sınavı için otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA