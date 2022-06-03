LGS 2022 5 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Liselere Geçiş Sınavı öncesi öğrenciler ve görevli öğretmenler toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. Toplamda iki oturumda tamamlanacak olacak sınava sayılı günler kaldı. Peki; LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 5 Haziran 2022 Pazar LGS sınavı için otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, tramvay bedava mı? 5 Haziran Pazar toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı oldu? İşte bilgiler.