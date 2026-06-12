LGS için 29 bini aşkın güvenlik personeli görev başında

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenciler için mesaj yayımladı. Mesajında sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, "Büyük emek ve gayretle hazırlanan evlatlarımızın hedeflerine ulaşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

29 BİNİ AŞKIN PERSONEL GÖREV YAPACAK

Sınav güvenliğine ilişkin alınan önlemleri paylaşan Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 4 bin 261 okulda 26 bin 468 personel ve 3 bin 338 ekibin görev yapacağını belirtti. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 14 ilde bulunan 18 sınav merkezindeki 21 binada 2 bin 635 personel ve 690 aracın görevlendirildiğini kaydeden Çiftçi, ülke genelinde toplam 29 bin 103 personel ve 4 bin 28 ekibin görev başında olacağını bildirdi.

Açıklamada, okul ve bina girişlerinde dedektör ve yaka kameralarıyla güvenlik önlemlerinin artırılacağı, sınav evraklarının sınav merkezlerine ulaştırılma süreçlerinin ise titizlikle takip edileceği belirtildi.

OKUL ÇEVRELERİNDE SESSİZLİK SAĞLANACAK

Sınav yapılacak okul ve bina çevrelerinde gürültüye neden olabilecek toplantı, etkinlik ve eylemlere izin verilmeyeceğini vurgulayan Çiftçi, öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçileceğini ifade etti. Sınav güvenliğini tehdit edebilecek girişimlere karşı teknik ve fiziki tedbirlerin uygulanacağı, şüpheli durumlara ise anında müdahale edileceği bildirildi.

TRAFİKTE ÖZEL DÜZENLEME

Öğrencilerin sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmeleri için yol güzergahlarında ve okul çevrelerinde gerekli trafik düzenlemelerinin yapıldığını belirten Çiftçi, ihtiyaç halinde güvenlik ekiplerinin destek sağlayacağını kaydetti.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Öte yandan, sınav günü T.C. kimlik kartını kaybeden adayların mağduriyet yaşamaması amacıyla sınav merkezi bulunan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 07.30-12.30 saatleri arasında açık tutulacağı açıklandı. Adayların, sınava giriş belgelerini ibraz ederek randevusuz şekilde başvuruda bulunabilecekleri ifade edildi. Bakan Çiftçi, vatandaşlara da çağrıda bulunarak sınav saatleri boyunca okul çevrelerinde sessizliğin korunması konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.