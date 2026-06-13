LGS Mola Süresi 2026: LGS’de iki oturum arası kaç dakika ara var, dışarı çıkılıyor mu?

LGS'DE İKİ OTURUM ARASINDA DIŞARI ÇIKILIYOR MU?

Bu mola süresinde adaylar sınav binasından dışarı çıkamıyor; okul içerisinde gözetmenler eşliğinde bekliyorlar. Bu süreçte öğrencilerin dinlenmesi, ihtiyaçlarını gidermesi ve ikinci oturuma hazırlanması sağlanıyor. Molanın ardından başlayan ikinci oturumda sayısal bölüm uygulanıyor ve sınav maratonu öğle saatlerine doğru tamamlanıyor. Uzmanlar, özellikle bu ara sürenin öğrencilerin zihinsel olarak toparlanması açısından kritik olduğunu vurguluyor.