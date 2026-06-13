LGS Mola Süresi 2026: LGS’de iki oturum arası kaç dakika ara var, dışarı çıkılıyor mu?

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil sorularından oluşan sözel bölümün 75 dakika sürmesiyle birlikte ilk oturumun yaklaşık 10.45'te tamamlanması bekleniyor. Böylece oturumlar arasında uygulanacak olan mola başlayacak.
LGS OTURUMLAR ARASI MOLA KAÇ DAKİKA?
İlk oturumun ardından öğrenciler için 45 dakikalık bir ara veriliyor. Sözel oturumun bitmesiyle birlikte saat 10.45'te mola başlayacak, Sayısal bölümün başlayacağı 11:30'da ise mola sona erecek.
Saat 11:15 itibarıyla öğrenciler görevlilerin anonslarıyla yeniden binalara alınmaya başlar. Üst aramaları ve salon kontrollerinin ardından saat 11:30'da sayısal oturumun başlama zili çalar.
LGS'DE İKİ OTURUM ARASINDA DIŞARI ÇIKILIYOR MU?
Bu mola süresinde adaylar sınav binasından dışarı çıkamıyor; okul içerisinde gözetmenler eşliğinde bekliyorlar. Bu süreçte öğrencilerin dinlenmesi, ihtiyaçlarını gidermesi ve ikinci oturuma hazırlanması sağlanıyor. Molanın ardından başlayan ikinci oturumda sayısal bölüm uygulanıyor ve sınav maratonu öğle saatlerine doğru tamamlanıyor. Uzmanlar, özellikle bu ara sürenin öğrencilerin zihinsel olarak toparlanması açısından kritik olduğunu vurguluyor.
Ayrıca mola sırasında adayların bir önceki oturumla ilgili sohbet etmemeleri, sorulara ilişkin analizleri sonraya saklamaları da uzmanların önerileri arasında. Çünkü bu durum sayısal oturumdaki motivasyon açısından büyük önem teşkil ediyor.