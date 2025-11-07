LGS NE ZAMAN? MEB paylaştı: 2026 LGS sınav tarihi belli oldu! Başvuru takvimi açıklandı mı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye genelinde liselere öğrenci yerleştirmek amacıyla her yıl merkezi olarak uygulanıyor. Öğrencilerin yıl boyunca gösterdiği emeğin karşılığını alacağı bu sınavın tarihi, eğitim sürecinin en kritik bilgisini oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 LGS sınav tarihini açıkladı!
2025-2026 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru şöyle:
"2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın tarihi açıklandı.
8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak."