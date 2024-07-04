LGS şampiyonları İstanbul’da buluştu

Türkiye genelinde 992 bin 906 öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları 28 Haziran'da açıklandı. Sınavda 500 tam puan alan öğrenciler İstanbul'da Sepetçiler Kasrı'nda bir araya geldi. LGS Şampiyonlar Buluşması adıyla düzenlenen programda açılış ve protokol konuşmalarının ardından gençler sınav tecrübelerini ve hedeflerini aktardı.Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda 73 yıllık imam hatip serencamına baktıklarında daha büyük bir mutluluk ve gurur tablosu ortaya çıktığını söyleyen ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "İmam hatip hikâyesi bugün hamdolsun Anadolu'nun dört bir yanında tuttu. Bundan önce belki başarılı okullarımızı sayarken birkaç tane okulu zikrediyorduk. Fakat şu anda hem YKS hem de LGS'de Anadolu'nun 40-50 ilinden şampiyonlar çıkarıyoruz" dedi. Ceylan, "Dünyayı hakkı ve merhameti kuşanan, adaleti üstün tutan gençler kurtaracak. Gazze'de bütün dünyanın gözleri önünde milyonlarca insan soykırıma tabi tutulurken Milli Eğitim Bakanlığı '2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi, Gazze'de öğrencilerimizin birçoğu şehit olduğundan sona ermiştir' dediğinden beri dünyayı ayağa kaldıracak, hakkı ve adaleti tesis edecek gençlere ihtiyaç olduğunu gördük. Sizin duruşunuz, şecaatiniz, hakkı ve hakkaniyeti ayakta tutuşunuz bugün daha çok önem arz ediyor" ifadelerini kullandı. LGS sınavına katılan öğrencilerden 352 kişi tüm soruları doğru cevaplandırarak 500 tam puan aldı. İmam hatip okullarından ise 27 öğrenci 500 tam puan alarak adını şampiyonlar arasına yazdırdı. Bu güzel sonuca imza atan gençler Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerde ikamet ediyor. Ankara, Konya, Nevşehir, Rize bu şehirler arasında yer alıyor.