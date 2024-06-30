LGS Şampiyonu Mehmet: Ailem bana güvendi, stres yapmadım, tüm soruları doğru cevapladım

2 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sisteminin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayan Erdemli Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu 8-F sınıfı öğrencisi İlvan, 500 tam puan aldı. İlvan, Türkiye birincisi olduğunu Toros Dağlarının eteğinde bin 500 rakımlı Tozlu Yaylası'nda öğrendi.

İlvan'ı ilk tebrik edenden ise Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve eşi Derya Kara oldu. Başkan Kara, aynı zamanda Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi öğrencisi Türkiye birincisi İlvan'ı Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. Başkan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mehmet'i tebrik ediyoruz. Erdemlimizin gururu oldu. Gelecekteki hayatında başarılarla gururlanacağız İnşallah. Mehmet aynı zamanda belediyemizin açtığı kurs merkezinin de 2 yıldır öğrencisi olması bizi ayrıca gururlandırdı" dedi. Kara ödül olarak başarılı öğrenci İlvan'a Cumhuriyet altını hediye etti.

İlk başlarda derslere çok yüklenmediğini, 10-20 arası soru çözerek ilerlediğini belirten Mehmet İlvan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Günlük 10 adet soru çözerek başladım ve 100 soru çözüyordum. Genellikle paragraf soruları çözdüm zor olacağını biliyordum. Türkçeye de çok ağırlık verdim ilk başta. Birinci dönemin ortalarına doğru deneme sınavlarına başladık. Sorularının üzerine soru koyarak devam ettim. Daha çok fen ve Türkçe' ye ağırlık verdim. Daha önceden matematik temelim vardı. Arada sayfa açıp test çözüyordum. En son hafta 4 tane deneme sınavına girdiğim oldu. Sabah, öğlen, ikindi, akşam. Ama ondan sonra hiç test çözmedim" dedi.

"Telefonumu kullandım, tuşlu telefona geçmedim, ailem bana güvendi ve baskı yapmadı bende stres yapmadım, tüm soruları doğru cevapladım ve başardım" Stresten uzak kaldığını, ailesinin de bu konuda destek olduğunu anlatan İlvan, şöyle konuştu: "Stres yapmadım video da izledim. Telefonumu kullandım, tuşlu telefona geçmedim. Sosyal medyam yoktu ama youtube kullanıyordum, izliyordum. Ders videosu izliyordum, normal video da izliyordum. Çok stres yapmadım yani. Ful yapacağımı düşünmüyordum. Ama kesinlikle 490 üzeri bekliyordum. Ankara Fen veya gelirse İstanbul düşünüyordum. Ful olunca İstanbul düşünüyorum. İstanbul Erkek Lisesi veya Kabataş Erkek Lisesi'ni düşünüyorum. Ders çalışırken ailem yüklenmedi, hiçbir zaman sen yapamazsın demediler. Veya yapamazsan böyle olur, şöyle olur demediler. Sen yaparsın, çok iyi yapamazsan da sen bir yere yine gidersin sana güveniyoruz dediler. Ben de öyle yaptım, ailem yüklenmeyince de stres yapmadım."

Baba Mustafa İlvan oğlunun başarısını kutlayarak, "Mehmet rahattı, biz ona baskı hissettirmedik. Zorlamadık, kendi rahat bir programı vardı çalıştı. Bizde destekledik. Eksik olduğu dersler olsun, diğer konular olsun yardımcı olduk. Mehmet rahattı, biz ona baskı hissettirmedik. İyi bir sonuç aldı, denemelerde fena değildi. Okul idarecileri olsun, öğretmenler olsun, rehberlik olsun gereken desteği verdiler" diye konuştu.

Anne Sümeyye İlvan ise oğluna güvendiğini ifade ederek, ''Tam puan çekeceğine inanıyordum. Hiç bir şekilde sınav baskısı yapmadım, yaptırmadım" ifadesini kullandı.