LGS TARİHİ BELLİ OLDU! 2026 LGS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak?

Çocuklarının geleceği için heyecanla hazırlık yapan veliler, "LGS sınavı hangi tarihte yapılacak?" sorusunun yanıtını arıyor. MEB'in 2026 sınav takvimiyle birlikte, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yapılacağı tarih açıklandı. Öğrenciler, bu tarihe göre hazırlık planlarını güncellemeye başladı. İşte 2026 LGS sınav tarihi ve tüm detaylar…