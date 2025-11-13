LGS TARİHİ BELLİ OLDU! 2026 LGS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak?

Çocuklarının geleceği için heyecanla hazırlık yapan veliler, "LGS sınavı hangi tarihte yapılacak?" sorusunun yanıtını arıyor. MEB'in 2026 sınav takvimiyle birlikte, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yapılacağı tarih açıklandı. Öğrenciler, bu tarihe göre hazırlık planlarını güncellemeye başladı. İşte 2026 LGS sınav tarihi ve tüm detaylar…
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı.
8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.