LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2025 Lise Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjan Listesi için gözler MEB duyurularında!

LGS NAKİL SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak. Nakiller, iki dönemde yapılacak.

Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.