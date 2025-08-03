Haberler Yaşam Haberleri LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2025 Lise Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjan Listesi için gözler MEB duyurularında!
Giriş Tarihi: 3.8.2025 14:40 Son Güncelleme: 3.8.2025 14:40

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2025 Lise Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjan Listesi için gözler MEB duyurularında!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2025) kapsamında yapılan tercihler sonrası milyonlarca öğrenci heyecanla sonuçları bekliyor. Yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. Okul kayıtları öncesinde lisesini öğrenmek isteyenler sorgulama ekranı başında olacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nakil başvuruları ne zaman başlıyor, boş kalan kontenjanlar listesi nasıl öğrenilecek? İşte tüm soruların yanıtı:

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2025 Lise Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjan Listesi için gözler MEB duyurularında!

2025 LGS tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler sonuçlara odaklandı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih büyük merak konusu olurken, boş kalan kontenjanların ilan edilmesiyle birlikte nakil dönemi de resmen başlayacak. Lise hayaline bir adım daha yaklaşmak isteyen adaylar, açıklanacak sonuçlar doğrultusunda ikinci bir şansı değerlendirmek istiyor. Peki, LGS yerleştirme sonuçlarına nasıl erişilecek, nakil başvuruları ne zaman yapılacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS yerleştirme sonuçlarını 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü erişime açacak. Öğrenciler sonuçlara MEB'in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabilecek. Aynı gün, hangi okullarda kontenjan kaldığı da ilan edilecek.

BOŞ KONTENJANLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

4 Ağustos itibarıyla MEB, tüm okulların boş kontenjan listesini kamuoyuna duyuracak. Öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden hangi okullarda boş yer olduğunu görebilecek ve tercihlerine göre nakil başvurusu yapabilecek.

LGS NAKİL SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak. Nakiller, iki dönemde yapılacak.

Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

MEB LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2025

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LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2025 Lise Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjan Listesi için gözler MEB duyurularında!
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