LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2025 Lise Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjan Listesi için gözler MEB duyurularında!

2025 LGS tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler sonuçlara odaklandı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih büyük merak konusu olurken, boş kalan kontenjanların ilan edilmesiyle birlikte nakil dönemi de resmen başlayacak. Lise hayaline bir adım daha yaklaşmak isteyen adaylar, açıklanacak sonuçlar doğrultusunda ikinci bir şansı değerlendirmek istiyor. Peki, LGS yerleştirme sonuçlarına nasıl erişilecek, nakil başvuruları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS yerleştirme sonuçlarını 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü erişime açacak. Öğrenciler sonuçlara MEB'in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabilecek. Aynı gün, hangi okullarda kontenjan kaldığı da ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak. Nakiller, iki dönemde yapılacak.
Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.