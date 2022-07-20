LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2022 LGS tercih sonuçları MEB VBS sorgulama ekranında olacak!

Öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği LGS yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. Tarih yaklaşırken araştırmalar hız kazandı. Lise tercih kılavuzu kapsamında işlemlerini gerçekleştiren ve liselerini seçen öğrencilerin yanı sıra puansız; adrese dayalı yerleştirmeler de yapılacak. LGS tercih sonuçları 2022 etiketiyle arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, sonuç tarihi ile LGS tercih sonuçları MEB.gov.tr ekranı…
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
Türkiye genelinde 2 bin 323 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak.
Anadolu liselerine 65 bin 866, fen liselerine 38 bin 850, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrıldı.
2022 LGS TERCİH İŞLEMLERİ BİTTİ Mİ?
''LGS tercih işlemleri ne zaman bitiyor?'' sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2022 Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ile yanıt buldu.
Kılavuza göre; 4 Temmuz'da başlayan 2022 LGS lise tercih işlemleri, 20 Temmuz saat 17.00'de sona erecek.
LGS TERCİH SONUÇLARI MEB İLE YAYINDA OLACAK!
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.
Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.
LİSE NAKİLLERİ İKİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞECEK!
LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "pansiyonlu okullar" için de en fazla 3 okul tercih edilebilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercih edebilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.