LGS tercihlerinde kazandıran formül! 5+1+4’le garanti liste oluşturun

LGS'de sonuçların açıklanmasının ardından yaklaşık 1 milyon öğrenci için tercih maratonu başladı. Uzmanlar, en sık yapılan hatanın puana odaklanmak olduğunu belirterek tercihlerin mutlaka yüzdelik dilime göre hazırlanması gerektiğini vurguluyor. Çünkü aynı puan her yıl farklı yüzdelik dilime karşılık gelebiliyor. Bu nedenle adayların önce kendi yüzdelik dilimini doğru analiz etmesi, ardından tercih listesini belirli bir stratejiyle oluşturması gerekiyor.

EN ÖNEMLİ KURAL YÜZDELİK DİLİM

SABAH'a konuşan Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, tercih listesinin tek bir hedef okuldan oluşmaması gerektiğini belirterek "Öğrenciler önce hangi okul türünde okumak istediklerine karar vermeli. Fen lisesi mi, Anadolu lisesi mi, yabancı dil hazırlıklı okul mu istiyor? Liste buna göre şekillenmeli" dedi. Hatice Yılmaz'ın önerdiği tercih modeli aslında oldukça basit bir matematiğe dayanıyor. 5+1+4 formülüne göre;

İlk 5 tercih, öğrencinin yüzdelik diliminden en fazla yaklaşık iki puan daha yukarıda bulunan, ulaşması zor ama mümkün olan "hedef okullardan" oluşmalı.

6'ncı tercih ise listenin kilit noktası. Bu sıraya öğrencinin kendi yüzdelik dilimine en yakın okul yazılmalı. Uzmanlara göre kontenjan değişiklikleri nedeniyle yerleşme ihtimalinin en yüksek olduğu tercih genellikle bu sıra oluyor.

Son 4 tercih ise öğrencinin yüzdelik diliminden daha geride kalan, yerleşme olasılığının yüksek olduğu "garanti okullardan" seçilmeli. Böylece hem üst hedefler zorlanıyor hem de açıkta kalma riski azaltılıyor.

LİSTEYİ TERSİNE KURMAYIN

Tercih yapılırken öğrencilerin en çok istediği okulu en üste yazması doğal olsa da listenin tamamı aynı seviyedeki okullardan oluşmamalı. Sadece iddialı okulları yazmak kadar yalnızca garanti okulları tercih etmek de yanlış bir strateji. Uzmanlar, dengeli dağılımın yerleşme şansını artırdığı konusunda velileri bir kez daha uyardı.

BU KRİTERLERE DE DİKKAT

Tercih listesine alınacak okullar belirlenirken sadece yüzdelik dilime bakılması da yeterli değil. Okulun hazırlık sınıfının bulunup bulunmadığı, yabancı dil seçenekleri, ulaşım kolaylığı, akademik başarısı ve sosyal imkânları da birlikte değerlendirilmeli. Aynı seviyedeki iki okul arasında seçim yapılacaksa evine yakın olan okulun tercih edilmesi öğrencinin günlük yaşamını önemli ölçüde kolaylaştırabiliyor.

NAKLE GÜVENMEYİN

Yılmaz "Nasıl olsa nakilde geçerim" düşüncesinin de risk taşıdığı uyarısında bulundu. Çünkü ilk yerleştirmeden sonra özel okullar ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların büyük bölümü kontenjanlarını dolduruyor. Nakil dönemlerinde boş kontenjan sayısı oldukça azalırken bazı okulların taban yüzdelik dilimleri de yükselebiliyor. Bu nedenle ilk tercih listesinin mümkün olduğunca doğru hazırlanması büyük önem taşıyor.

ÖRNEK LİSTE 1

Yüzde 3'lük dilimde bulunan ve İstanbul Anadolu Yakası'ndaki Anadolu liselerini tercih edecek bir öğrenci listesini şu şekilde hazırlayabilir:

ÖRNEK LİSTE 2

Yüzde 6'lık dilimde bulunan ve İstanbul Avrupa Yakası'ndaki Anadolu liselerini tercih edecek bir öğrenci listesini şu şekilde hazırlayabilir: