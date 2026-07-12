LGS tercihlerinde yüzdelik dilim önemli

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin merakla beklediği lise tercih maratonu yarın başlıyor. Öğrenciler tercihlerini 27 Temmuz saat 17.00'ye kadar yapabilecek. Bu yıl da yerel yerleştirme tercihi zorunlu olacak. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla öğrenci alan liseleri tercih etmek isteyen adayların önce yerel yerleştirme ekranından tercih yapması gerekiyor. Yerel tercih yapmayanlara LGS'yle öğrenci alan liselerin yer aldığı merkezi yerleştirme ekranı açılmayacak. Özel okula kesin kayıt yaptıran öğrenciler ise devlet liselerini tercih edemeyecek. İşte tercih dönemine ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları:

10 SORUDA LGS TERCİHLERİ

1- TERCİH NEREDEN YAPILACAK?

Tercihler öğrenci ve velisi tarafından e-Okul sistemi üzerinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilecek.

İnternetten yapılan tercihlerin de mutlaka okul müdürlüğünce onaylatılması gerekiyor. Onay işlemi yapılmayan tercihler geçersiz sayılacak.

2- KONTENJANLARDA NELER DEĞİŞTİ?

Merkezi yerleştirme kontenjanı geçen yılki 201 bin 315'ten 198 bin 899'a geriledi. Fen liselerinde 630, Anadolu liselerinde 2 bin 844, sosyal bilimler liselerinde 150 ve Anadolu imam hatip liselerinde 388 kontenjan azaltıldı. Buna karşılık Anadolu teknik programlarında 1.002, Anadolu meslek programlarında ise 594 kontenjan artırıldı. Bu nedenle bazı okullarda geçen yıla göre yüzdelik dilimlerde değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.

3- KAÇ GRUPTA TERCİH YAPILACAK?

Tercihler; Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar, Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta yapılabilecek. LGS'ye girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihinde bulunabilecek.

4- YEREL TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Öğrencilerin karşısına ilk olarak yerel yerleştirme ekranı çıkacak. En fazla 5 okul tercih edilebilecek. İlk üç tercihin kayıt alanındaki, yeşil renkle gösterilen okullardan yapılması zorunlu olacak. Yerel tercihlerini tamamlayan öğrencilere merkezi yerleştirme ekranı açılacak.

5- LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Merkezi yerleştirme kapsamında il veya ilçe sınırı olmaksızın en fazla 10 okul tercih edilebilecek. İsteyen öğrenciler ayrıca pansiyonlu okullar arasından en fazla 5 okul daha seçebilecek. Böylece tüm haklarını kullanan bir öğrenci toplam 20 okul tercih edebilecek.

6- TERCİHLERDE PUAN MI, YÜZDELİK DİLİM Mİ?

Tercihler puana göre değil, yüzdelik dilime göre yapılmalı. Çünkü sınavın zorluk derecesi her yıl değiştiği için puanlar farklılaşabiliyor. Bu nedenle geçen yıl oluşan yüzdelik dilimler çok daha sağlıklı bir gösterge olarak kabul ediliyor.

7- TERCİH LİSTESİ NASIL HAZIRLANMALI?

Tercih listesi en çok istenen okuldan başlanarak hazırlanmalı. "Kesin gelir" düşüncesiyle istenmeyen bir okulun üst sıralara yazılması doğru bulunmuyor. Uzmanlar, öğrencilerin hem hayalindeki okullara hem de kendi yüzdelik dilimine uygun alternatiflere listede yer vermesini öneriyor.

8- OKUL BİLGİLERİNE NASIL ULAŞILIR?

Türkiye genelindeki tüm liselerin bilgilerine e-Okul sistemi üzerinden ulaşılabilir. Ayrıca MEB'in bu yıl hayata geçirdiği "Rota Maarif" platformu da adaylara dijital rehberlik sunacak. Sistemde okulların taban yerleşme puanları, yüzdelik dilimler ve geçmiş yıllara ait yerleşme verileri de sistemde bulunuyor.

9- ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRANLAR TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Hayır. Özel ortaöğretim kurumlarına veya yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kayıt yaptıran öğrenciler devlet liseleri için tercih yapamayacak. Ancak özel okul kaydını tercih süresi içinde iptal ettiren öğrenciler yeniden devlet liseleri için tercih hakkını kullanabilecek.

10- SONUÇLAR VE NAKİL TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak. Ardından iki nakil dönemi uygulanacak. Her nakil döneminde merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar için en fazla üçer tercih yapılabilecek. İlk yerleştirmede bir okula yerleşen öğrenciler de nakil hakkından yararlanabilecek.

TERCİHLER İÇİN 'ROTA MAARİF' PLATFORMU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS tercih sürecinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla geliştirilen "Rota Maarif" platformunun hizmete açıldığını duyurdu. "rotamaarif.meb.gov.tr" adresinden erişilebilen dijital platform sayesinde öğrenci, veli ve öğretmenler, tüm okulların güncel bilgilerine tek bir merkezden ulaşabiliyor. Sistemde okulların yüzdelik dilimleri, taban puanları, kontenjan durumları, pansiyon imkanları, ders saatleri ve fiziki şartları gibi detaylar yer alıyor. Kullanıcılar okulları karşılaştırabiliyor ve kendi listelerini oluşturabiliyor. Çocukların yetkinlikleri, ilgi alanları ve istekleri doğrultusunda okul seçimi yapılması gerektiğini vurgulayan Bakan Tekin, her çocuğun özel yetenekleri olduğunu ifade etti.