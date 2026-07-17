LGS tercihlerinin gözdesi: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih maratonu başladı. Bu süreçte imam hatip liseleri, akademik eğitimin yanı sıra yabancı dil, proje çalışmaları, sosyal ve kültürel faaliyetler ile değerler eğitimini bir arada sunan yapısıyla öne çıkıyor. Her yıl LGS'de en yüksek puanlı öğrencileri kabul eden okullar arasında bulunan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi de üniversite yerleştirme başarısı, nitelikli eğitim kadrosu ve çok yönlü eğitim anlayışıyla tercih döneminde dikkati çeken eğitim kurumları arasında yer alıyor.

'SELİM İNSAN' MODELİ

Okul, öğrencilerini akademik başarılarının yanı sıra kişisel, sosyal ve kültürel açıdan da geliştirmeyi hedefliyor. Köklü geçmişi ve nitelikli kadrosuyla öne çıkan okulda, "Selim insan" ve "360 derece esenlik" modelleriyle sınav başarısının yanı sıra değerler eğitimini de veriyor. Okul Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, okulun lise müfredatına ek olarak manevi, dini ve ahlaki gelişimi destekleyen özgün bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Öztürk, şunları kaydetti: "Türkiye çapında üniversitede dereceler çıkarmış bir okul. Geçen sene YKS'de ilk 100'de 25 derece vardı, 18 öğrencimiz birçok alanda ilk 100'e girmişti. Birçok öğrencimiz kendi istediği yere ilk yılında yerleşiyor zaten."

DÖRT DÖRTLÜK EĞİTİM

Cambridge diploma sertifikası ve International Baccalaureate (IB) programı sunan okulda öğrenciler hazırlık sınıfında dil eğitimi alırken yurtiçi ve yurtdışı kurslarla pratik yapıyor. Kartal Akademi kapsamında robotikten spora, bilim olimpiyatlarından TEKNOFEST ve TÜBİTAK projelerine kadar onlarca atölye sunuluyor. MUN, Hukuk ve Fikir gibi aktif öğrenci kulüpleri ile yılda 16 kez düzenlenen doğa kampları, gençlere liderlik ve organizasyon becerisi kazandırıyor.