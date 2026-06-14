LGS’de matematik terletti, paragraflar zorladı

1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katıldığı 2026 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) dün sona erdi. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın birinci bölümünde öğrenciler 50 sorudan oluşan sözel alan testini 75 dakikada tamamlarken; ikinci oturumda yer alan 40 soruluk sayısal alan testi için 80 dakika süre verildi. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak. LGS'de de kuvvetli çeldirici şıkları olan, birden fazla kazanım içeren sorular dikkat çekti. Uzun ve dikkat gerektiren paragraflar öğrencileri zorladı. Matematik ve din kültürü soruları sınavın en belirleyici dersleri oldu.

MEBİ'YLE HAZIRLANAN KAZANDI

Soruları analiz eden uzmanlar ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı örnek sorularla ve yapay zekâ destekli dijital eğitim platformu MEBİ üzerinden çalışan öğrencilerin sınavda fark yaratacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bu konuyu her fırsatta dile getirmiş, öğrenci ve velilerin özel ders ya da kurslara yönelmesine gerek olmadığına vurgu yaparak okul ve bakanlık kaynaklarının yeterli olduğunu söylemişti. Eğitimciler de "Bakanlığın özellikle ders materyallerinin dikkatle incelenmesi gerektiğine yönelik vurgusunun bu sınavda da karşılık bulduğu görülmektedir" yorumunu yaptı. Bilfen Ortaokulları bölüm başkanları 2026 LGS sorularını SABAH'a şöyle değerlendirdi:

TÜRKÇE: Önceki yıllardan farklı okuma yükü fazla ve çeldiricilik düzeyi yüksek olan anlam bilgisi sorularının arttığı görülmektedir. Sınavın bilgiden ziyade okuduğunu anlama, yorumlama, çıkarım yapma ve dikkat becerilerini ölçen son derece seçici bir nitelik taşıdığı söylenebilir.

MATEMATİK: 4 kolay, 11 orta güçlükte ve 5 güçlük seviyesi yüksek soru bulunmaktadır. Zamanı iyi kullanabilen, işlem becerisi yüksek öğrencilerin daha başarılı olacağı bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

FEN BİLİMLERİ: Soru metinleri kısalmış ancak zihinsel işlem basamağı artmış. Yani okumaktan yorulan değil, bilgiyi transfer edemeyen öğrencinin elendiği bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Sadece metni okumak soruları çözmek için yeterli olmadı. Metindeki ipuçlarından hareketle bilgiyi sentezleme becerisi ölçüldü.

İNKILAP TARİHİ: Çıkarım yapabilme becerisini iyi ölçen sorulara yer verildiği görülmektedir. Sorular; konulara, kavramlara hâkim olmayı, paragrafı sonuna kadar okumayı, verilen bilgilere bütüncül bakmayı gerektirecek şekilde hazırlanmıştır.

DİN KÜLTÜRÜ: Sınavda doğrudan bilgi ölçen ve metinden hareketle yorumlama gerektiren iki farklı soru grubu yer aldı. Çıkarım soruları okuduğunu anlama, paragrafı bağlamından koparmadan analiz etme ve dikkatli odaklanma becerisini ölçtü.

İNGİLİZCE: Sınavda yer alan soruların büyük bölümü günlük yaşam durumları üzerinden kurgulanmış, öğrencilerin verilen bilgileri analiz ederek sonuca ulaşmaları beklenmiştir.