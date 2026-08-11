LGS’de son şans

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise yerleştirmelerinde son viraja girildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı. İlk yerleştirme ve birinci nakilde istediği okula giremeyen öğrenciler için ikinci nakil süreci ise başladı. İkinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 14 Ağustos 2026'da ilan edilecek.

BOŞ KONTENJANLARI TAKİP EDİN

İkinci nakil dönemi özellikle hedeflediği liseye ilk iki yerleştirmede giremeyen öğrenciler açısından yeni bir fırsat anlamına geliyor. Öğrencilerin bu aşamada okulların güncel boş kontenjanlarını ve taban yüzdelik dilimlerini dikkate alarak listelerini oluşturması önem taşıyor. Birinci nakil sonrasında öğrencilerin okul değiştirmesi veya özel okullara yönelmesiyle bazı liselerde yeni kontenjanlar açılabiliyor. Bu nedenle ilk yerleştirmede ya da birinci nakilde kontenjanı dolu görünen bir okul, ikinci nakil döneminde yeniden seçenek haline gelebiliyor.

MEVCUT KAYIT YANMAZ

Nakil başvurusu yapacak öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de öğrencinin mevcut okulundaki hakkını kaybedip kaybetmeyeceği. Başka bir okula nakil başvurusu yapmak, öğrencinin halen yerleştiği okuldaki kaydını ortadan kaldırmıyor. Öğrenci ancak nakil başvurusunda yer verdiği yeni bir okula yerleşmesi halinde bu okula geçiyor. Bu nedenle yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler, mevcut haklarını kaybetme endişesi yaşamadan ikinci nakil şansını değerlendirebiliyor.

SONUÇLAR 14 AĞUSTOS'TA

İkinci nakil süreci aynı zamanda merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerde oluşabilecek son boşlukların değerlendirilmesi açısından önem taşıyor. Öğrencilerin yalnızca okul adına değil, kendi yüzdelik dilimleri ile okulun oluşan taban dilimine ve kontenjan durumuna bakmaları gerekiyor. Özellikle çok talep gören liselerde boş kontenjan sayısının sınırlı olması nedeniyle listenin gerçekçi hazırlanması önem taşıyor.

YERLEŞEMEYENLER İÇİN SÜREÇ BİTMEYECEK

İkinci nakil sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanmasıyla merkezi nakil dönemi sona erecek. Ancak hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. MEB takvimine göre 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara başvurular, il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak. Bu öğrencilerin yerleştirme işlemleri 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Böylece 2026 LGS yerleştirme süreci sona erecek.