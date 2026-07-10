LGS’den 500 tam puan aldılar: Türkiye birincileri arasında yer aldılar!

Liselere Geçiş Sınavları (LGS) sonuçları açıklandı ve Adana Gündoğdu Koleji (AGK) öğrencilerinden Burak Talha Erdeve ve Aras Sarı tüm soruları doğru cevaplayıp 500 tam puanla Türkiye birincileri arasında yer aldılar.

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, "Tüm paydaşlarımızın emeğiyle üç senedir üst üste birinci çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl da 2026 LGS'de 2 Türkiye 1'incisi çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili öğrencilerimizi ve ailelerini yürekten kutluyoruz" dedi.

Adana Gündoğdu Koleji Ortaokul Müdürü Hüsnü Arda ise "Ayrıca 2026 LGS'de üstün başarı gösteren 386 öğrencimizi de tek tek tebrik ediyoruz. Yıllardır elde ettiğimiz başarılarda en büyük pay sahibi olan öğretmenlerimize, yöneticilerimize, velilerimize ve emeği geçen tüm Gündoğdu ailesine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör