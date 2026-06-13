LGS’den en erken saat kaçta çıkılır, son 15 dakika çıkış yasak mı? İşte 2026 LGS kuralları

LGS'DEN EN ERKEN KAÇTA ÇIKILIR? Kurallara göre öğrenciler, sınavın her iki oturumunda da ilk 30 dakika tamamlanmadan ve son 15 dakika içinde sınav salonundan ayrılamıyor. Bu nedenle adayların sınav bitimine çok kısa süre kala salonu terk etmesi mümkün olmuyor.

Bu uygulama, hem sınav güvenliğini sağlamak hem de öğrencilerin dikkatinin dağılmasını önlemek amacıyla uygulanıyor. Uzmanlar ise özellikle son bölümde yapılan acele çıkışların hem psikolojik hem de sınav performansı açısından risk oluşturabileceğini belirtiyor.