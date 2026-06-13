LGS’den en erken saat kaçta çıkılır, son 15 dakika çıkış yasak mı? İşte 2026 LGS kuralları

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda öğrencilerin sınav salonundan çıkış kuralları ÖSYM'nin merkezi sınavlarına benzer şekilde sıkı bir düzenle yürütülüyor. İlk oturum başladıktan sonra belirli bir süre geçmeden öğrencilerin sınavı terk etmesine izin verilmezken, özellikle son dakikalara gelindiğinde uygulanan "erken çıkış yasağı" dikkat çekiyor.
Kurallara göre öğrenciler, sınavın her iki oturumunda da ilk 30 dakika tamamlanmadan ve son 15 dakika içinde sınav salonundan ayrılamıyor. Bu nedenle adayların sınav bitimine çok kısa süre kala salonu terk etmesi mümkün olmuyor.
Bu uygulama, hem sınav güvenliğini sağlamak hem de öğrencilerin dikkatinin dağılmasını önlemek amacıyla uygulanıyor. Uzmanlar ise özellikle son bölümde yapılan acele çıkışların hem psikolojik hem de sınav performansı açısından risk oluşturabileceğini belirtiyor.
Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı LGS kılavuzunda şu ifadeler yer alıyor:
Salon görevlileri, sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve bina sınav komisyonunca sınava girmesi uygun olan öğrencilerin sınava katılmalarını sağlar. Bu öğrencilere ek süre verilmez. 15 dakikadan sonra gelen öğrencileri sınava almaz. Sınavın başlama ve bitiş saatlerini öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazar. Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında sınav salonundan çıkamayacaklarını, öğrencilere duyurur.
Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı