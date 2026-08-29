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Giriş Tarihi: 29.08.2026 17:19

Liberya bayraklı dev kuru yük gemisi boğazdan geçerken deniz trafiği durduruldu

Liberya bayraklı, 290 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki 'Deyı Endurance' isimli kuru yük gemisi, 6 römorkör eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geçiş nedeniyle gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Liberya bayraklı dev kuru yük gemisi boğazdan geçerken deniz trafiği durduruldu
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Çin'in Lıuheng Limanı'ndan tam yüklü hareket eden 290 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki Liberya bayraklı 'Deyı Endurance' isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğundaki gemi, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na ulaştı. Saat 12.00 sıralarında boğaza giriş yapan geminin geçişi nedeniyle transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Yük gemisine, Nene Hatun Kurtarma Römorkörü ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 römorkör ve bir bot eşlik etti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL BOĞAZI

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Liberya bayraklı dev kuru yük gemisi boğazdan geçerken deniz trafiği durduruldu
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