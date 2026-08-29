Liberya bayraklı dev kuru yük gemisi boğazdan geçerken deniz trafiği durduruldu

Çin'in Lıuheng Limanı'ndan tam yüklü hareket eden 290 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki Liberya bayraklı 'Deyı Endurance' isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğundaki gemi, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na ulaştı. Saat 12.00 sıralarında boğaza giriş yapan geminin geçişi nedeniyle transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Yük gemisine, Nene Hatun Kurtarma Römorkörü ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 römorkör ve bir bot eşlik etti.

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