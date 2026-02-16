Haberler Yaşam Haberleri Libya askeri heyetini taşıyan uçak kazasında kaza kırım raporu bekleniyor
Giriş Tarihi: 16.02.2026 14:36

Libya askeri heyetini taşıyan uçak kazasında kaza kırım raporu bekleniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Libya Başsavcılığı ile temas kurdu. Kazaya ilişkin uluslararası antlaşmalar ve ikili ilişkiler çerçevesinde bilgi paylaşımı yapılırken, karşılıklı olarak soruşturmalarda gelinen aşamalar değerlendirildi. Kaza kırım raporunun ise henüz dosyaya sunulmadığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 23 Aralık 2025'te Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yerel saatle 20.17'de kalkan ve Libya Genel Kurmay Başkanı ile beraberindeki heyeti taşıyan uçağın, yerel saatle 20.38'de radarlardan kaybolup Haymana'da düştüğü olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Libya Başsavcılığında görevli 1 savcı ve 2 savcı yardımcısıyla toplantı yaparak uluslararası antlaşmalar ile ikili ilişkiler çerçevesinde bilgi paylaşımında bulundu ve karşılıklı olarak soruşturmalarda gelinen aşamaları değerlendirdi. Başsavcılık, kaza kırım raporu soruşturma dosyasına henüz sunulmamış olduğunu bildirdi. Soruşturma işlemlerine çok yönlü ve titizlikle devam ediliyor.

