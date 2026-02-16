Libya askeri heyetini taşıyan uçak kazasında kaza kırım raporu bekleniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 23 Aralık 2025'te Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yerel saatle 20.17'de kalkan ve Libya Genel Kurmay Başkanı ile beraberindeki heyeti taşıyan uçağın, yerel saatle 20.38'de radarlardan kaybolup Haymana'da düştüğü olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Libya Başsavcılığında görevli 1 savcı ve 2 savcı yardımcısıyla toplantı yaparak uluslararası antlaşmalar ile ikili ilişkiler çerçevesinde bilgi paylaşımında bulundu ve karşılıklı olarak soruşturmalarda gelinen aşamaları değerlendirdi. Başsavcılık, kaza kırım raporu soruşturma dosyasına henüz sunulmamış olduğunu bildirdi. Soruşturma işlemlerine çok yönlü ve titizlikle devam ediliyor.

