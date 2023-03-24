"Libya’da ne işimiz var?" diyenleri hatırlattı: Trablusgarplı ramazan davulcusundan Türkçe mani

"LİBYA'DA NE İŞİMİZ VAR?" DİYENLERİ HATIRLATTI



Libyalı bir davulcunun Türkçe ramazan manisi söylemesi günümüzde çok şaşırtıcı gelmesine rağmen, Osmanlı Devleti'nin Libya'da yaklaşık 350 yıl hakimiyet sağladığı biliniyor. Özellikle 1710-1835 Karamanlı hanedanı ve sonraki merkezî Osmanlı yönetiminde Türk kültürü Libya üzerinde kalıcı etki bıraktı. Libya'da en büyük Türk varlığı olan Karamanlı hanedanına ait bey ve paşaların 14 adet türbe ile mezarları bulunuyordu.. İşte bu etkin Türk kültürü içinde sadece Türklere has Ramazan gecelerinde mâni söyleme geleneğinin Libya'da yaygın biçimde kabul gördüğü bu ses kaydından da rahatça anlaşılıyor...