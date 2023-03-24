Görüntüler 1931 yılı ramazanından... Libya'da bir davulcu Türkçe mani okuyor: "Besmeleyle çıktım yola, selam verdim sağa sola" | Video

1931 yılının ramazan ayına ait İtalyan subayı tarafından kaydedilen bu ses kaydında, Libya'da bir sokak davulcusunun Türkçe Ramazan manileri okuduğu anlar dikkat çekiyor. Davulcu kayıtta, "Besmeleyle çıktım yola, selam verdim sağa sola..." ifadelerine yer veriyor.