‘Like’ uğruna iki çocuk canından oldu

Mardin'de 2 çocuğa çarparak ölmelerine neden olan sürücü hakkında, 22 yıl 56 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sosyal medya platformlarında hız ve makas atma videoları çekerek fenomen olmaya çalıştığı ortaya çıkan sürücü Nurullah Çiçek'e tepki gösteren 2 çocuğun anneleri, Nurullah Çiçek'e en ağır cezanın verilmesini istedi.Mardin'in Artuklu İlçesinde, geçen 14 Temmuz'da otomobiliyle aşırı hız yapan Nurullah Çiçek, yaya geçidinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşların arasına daldı. Kazada 10 yaşındaki Orhan Kemal Duva ve 11 yaşındaki İbrahim Halil Bumanhan hayatını kaybetmişti.