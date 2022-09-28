Lina Nazlı Erbay olayı nedir katili kim? Müge Anlı’daki Lina Nazlı Erbay cinayetinde kan donduran detaylar! Minik kızı kim öldürdü?

Lina Nazlı Erbay cinayeti Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Atv ekranlarında reyting rekorlarına imza atan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan küçük kızın cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuş olayla ilgili 2 zanlı adliyeye sevk edilmişti. Kan donduran cinayetle ilgili "Müge Anlı'daki Lina Nazlı Erbay olayı nedir katili kim?" soruları yanıt aramaya başladı. Lina Nazlı Erbay olayında yeni detaylar ortaya çıktı.
Son dakika: Müge Anlı'da gündem olan minik yavrunun cansız bedeni dondurucuda bulundu… ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan anne Melisa ve eski kocası Abdurrahman Erbay'ın canlı yayında verdikleri bilgiler vahşeti ortaya çıkardı.
Çiftin ifadeleri üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Lina Nazlı'yı kaçırdığı öne sürülen Mehmet Aksu'nun Şahinbey ilçesi Seyrantepe mahallesindeki işyerine operasyon yaptı.
Yapılan aramada derin dondurucuda bir kız çocuğuna ait ceset bulundu.
Müge Anlı'da aranıyordu: 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'dan kötü haber! Cesedi derin dondurucuda bulundu.. | Video
3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'a ait olduğu düşünülen ve üzerinde yoğun darp izlerine rastlanan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu Gaziantep Morgu'na kaldırıldı.
Genç kadına fuhuş yaptırmak için alıkonulan çocuklardan 1.5 yaşındaki Naime de canlı yayına telefonla katılan bir kadının evinde bulunmuştu.
BABAANNE VAHŞETİN DETAYLARINI TEK TEK ANLATTI
Gaziantep'te haber alınamayan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ı öldürerek cesedini derin dondurucuda saklayan 2 zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilirken, babaanne Sevim Erbay, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gelerek torunun cesedini teşhis etti.
Daha sonra açıklamalarda bulunan Sevim Erbay, Lina'ya yapılan işkence izlerini tek tek anlattı.
Yaşanan vahşeti bağırarak anlatan babaanne, "Çocuğun bütün vücudunda sigara izleri var. Her yeri kapkara mosmor olmuş. Komple şişmiş, patlamak üzereydi.
Kızı boynundan tutup sallamışlar, boynunu kırmışlar. 2 aydan fazladır cesedi derin dondurucuda duruyormuş. O anneleri Melisa'yı asın. Bunu anneleri Melisa, Mehmet Aksoy, Gamze, Kiraz hep beraber yaptı" diye konuştu.
Öte yandan Lina Nazlı Erbay'ın cansız bedeninin yarın anne ve babasına teslim edileceği bildirildi.
Gaziantep'te annelerine fuhuş yaptırmak için alıkoydukları çocuklardan 3 yaşındaki Lina Nazlı'yı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan kadın ve sevgilisi tutuklandı.
Olaya ilişkin anne Melisa İlhan'ı fuhşa sürükleyen kız arkadaşı Muhabbet T. ve sevgilisi Mehmet A. ile Kiraz A. gözaltına alındı.
Haklarında "Kasten Öldürme" suçundan işlem yapılarak Adli Mercilere sevk edilen Mehmet A. ve Münevver T. tutuklanırken, "Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması" ile "Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan işlem yapılan Kiraz A. ise serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Ortaokul arkadaşı Gamze ve sevgilisinin kendisi üzerinden para kazanmak için çocuklarını kullandığını iddia eden Melissa, sürekli çocuklarıyla tehdit edildiğini ve uygunsuz teklifler almaya başladığını anlattı.
Şiddete maruz kaldığını öne süren; 3 ve 1,5 yaşındaki kızları için mücadele eden Melissa, 'Benden menfaat sağladılar, kızlarımı kaçırdılar. 7 aydır çocuklarımı göremiyorum.
Minik Lina'nın babaannesi vahşetin detaylarını anlattı: "Boynunu kırmışlar. 2 aydan fazladır cesedi derin dondurucuda..." | Video
Eski eşim Abdurrahman'a da durumu haber verdim" ifadelerini kullandı.
Müge Anlı ve ekibi 1,5 yaşındaki Naime Ceyda ve 3 yaşındaki Lina Nazlı'yı bulmak için düğmeye bastı.
Gaziantep'ten yayına bağlanan Kiraz isimli bir kadın 'Hemşire olduğunu söyleyen biri Naime'yi bana bıraktı' diye konuştu.