Lina Nazlı Erbay olayı nedir katili kim? Müge Anlı’daki Lina Nazlı Erbay cinayetinde kan donduran detaylar! Minik kızı kim öldürdü?

NE OLMUŞTU?

Ortaokul arkadaşı Gamze ve sevgilisinin kendisi üzerinden para kazanmak için çocuklarını kullandığını iddia eden Melissa, sürekli çocuklarıyla tehdit edildiğini ve uygunsuz teklifler almaya başladığını anlattı.

Şiddete maruz kaldığını öne süren; 3 ve 1,5 yaşındaki kızları için mücadele eden Melissa, 'Benden menfaat sağladılar, kızlarımı kaçırdılar. 7 aydır çocuklarımı göremiyorum.

Minik Lina'nın babaannesi vahşetin detaylarını anlattı: "Boynunu kırmışlar. 2 aydan fazladır cesedi derin dondurucuda..." | Video